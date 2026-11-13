Банки смогут исчислять налоги с депозитов по ставке 13% весь следующий год

Минфин предлагает дать банкам лишний год для доработки системы начисления налогов на доходы по вкладам по прогрессивной шкале. Поправки ведомства к профильному закону предполагают, что банки по всем вкладам, доход по которым превышает неналогооблагаемый лимит, будут начислять налог по ставке 13%. По итогам года Федеральная налоговая служба пересчитает налог вкладчикам, чей доход превысит 2,4 млн руб., по прогрессивной шкале и сама доначислит выплаты. Эксперты считают, что такое решение позволит и банкам без лишних затрат подготовиться к новому способу начисления налога по вкладам, и бюджету не потерять ни копейки.