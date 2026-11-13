Банки смогут исчислять налоги с депозитов по ставке 13% весь следующий год
Минфин предлагает дать банкам лишний год для доработки системы начисления налогов на доходы по вкладам по прогрессивной шкале. Поправки ведомства к профильному закону предполагают, что банки по всем вкладам, доход по которым превышает неналогооблагаемый лимит, будут начислять налог по ставке 13%. По итогам года Федеральная налоговая служба пересчитает налог вкладчикам, чей доход превысит 2,4 млн руб., по прогрессивной шкале и сама доначислит выплаты. Эксперты считают, что такое решение позволит и банкам без лишних затрат подготовиться к новому способу начисления налога по вкладам, и бюджету не потерять ни копейки.
13 ноября Минфин сообщил о подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о введении механизма применения прогрессивной шкалы налогообложения вкладов граждан. Согласно поправкам, с 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. Как отметили в министерстве, это сделали «с учетом поступивших обращений от банковских организаций». При этом по итогам налогового периода Федеральная налоговая служба (ФНС) будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой, отметили в Минфине.
Необлагаемый лимит дохода по вкладам рассчитывается как сумма вклада 1 млн руб., умноженная на максимальную величину ключевой ставки Банка России из всех, которые действовали на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2026 году максимальная ключевая ставка составляла 16%. Следовательно, необлагаемый лимит выплат по вкладам — 160 тыс. руб. По предложению Минфина с 1 января 2028 года банки сами будут начислять налоги по прогрессивной шкале:
13% для доходов в пределах 2,4 млн руб. в год,
15% — для доходов 2,4–5 млн руб.,
18% — для доходов 5–20 млн руб., 20% — для доходов 20–50 млн руб.,
22% — для доходов свыше 50 млн руб. в год.