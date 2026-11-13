Не сахарная жизнь

Под эгидой Международной диабетической федерации (IDF) 14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Число взрослых россиян с сахарным диабетом, которые состоят на диспансерном учете, превысило 6,1 млн, сообщили в НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова. Однако специалисты говорят, что реальное число больных может быть вдвое больше: примерно столько же людей живут с болезнью, не зная о диагнозе.