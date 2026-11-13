Не сахарная жизнь
Какие риски несет одно из самых распространенных заболеваний
Под эгидой Международной диабетической федерации (IDF) 14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Число взрослых россиян с сахарным диабетом, которые состоят на диспансерном учете, превысило 6,1 млн, сообщили в НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова. Однако специалисты говорят, что реальное число больных может быть вдвое больше: примерно столько же людей живут с болезнью, не зная о диагнозе.
Сегодня более 90% российских пациентов болеют диабетом второго типа. Одно из самых тяжелых последствий болезни — ампутация ноги. По данным регистра сахарного диабета, до 40% таких операций — высокие, на уровне голени или бедра.
Диабет поражает сосуды, нарушает кровообращение и снижает чувствительность стоп, поэтому человек может долго не замечать повреждений, объяснила врач-реабилитолог биотех-компании БИОНИКА 2.0 Анна Данилина.
«Человек может не заметить даже небольшую рану или повреждение стопы, а из-за недостаточного кровоснабжения ткани заживают медленнее. В результате небольшое повреждение может перерасти в серьезное осложнение, вплоть до необходимости ампутации»,— сказала она.
По словам врача, после ампутации реабилитация таких пациентов строится иначе. Важно не только научить человека ходить на протезе, но и сохранить здоровье второй ноги: даже незначительное натирание гильзой протеза может остаться незамеченным из-за сниженной чувствительности и привести к повреждению кожи.