В 2026 году закупки серверов выросли на 16,7%
За десять месяцев 2026 года количество закупок серверов и источников бесперебойного питания коммерческими компаниями на площадке B2B-Center увеличилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит аналитический центр B2B-РТС (объединяет B2B-Center и РТС-тендер). Основной спрос по-прежнему сосредоточен в розничной торговле и финансовом секторе, на которые совокупно приходится 42% от всего объема закупок.
Заметнее всего закупки нарастили промышленность и технологический сектор. В химической промышленности, а также в производстве электроники и электрооборудования количество процедур выросло вдвое. Также заметно выросли закупки в ИТ-секторе, связи и безопасности (+65%), в горнодобывающей отрасли (+60%) и агропромышленном комплексе (+22%).
Рынок заметно вырос в денежном выражении, отметила пресс-служба производителя электроники Fplus. «Это обусловлено как подорожанием комплектующих (оперативная память, SSD-накопители), так и влиянием ИИ. Спрос на GPU-ускорители устается высоким, поэтому средняя стоимость сервера за год возросла»,— добавили в компании. Одним из ключевых факторов, по словам собеседника “Ъ” на рынке серверного оборудования, стало сильное замедление темпов ввода новых серверных стоек в ЦОД в конце 2024 года и в 2025 году.