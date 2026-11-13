В Ярославской области отремонтировали 31 км трассы М-8

В Переславль-Залесском округе отремонтировали участки от Василева до Глебовского и от Ивановского до Слободки, в Ростовском — от Петровского до Шишкова и от Меленок до Семибратова. На этих отрезках заменили дорожное покрытие, обустроили обочины и нанесли разметку.