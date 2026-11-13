В Ярославской области отремонтировали 31 км трассы М-8
В Ярославской области завершили ремонт четырех участков федеральной трассы М-8 «Холмогоры» общей протяженностью 31 км. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
В Переславль-Залесском округе отремонтировали участки от Василева до Глебовского и от Ивановского до Слободки, в Ростовском — от Петровского до Шишкова и от Меленок до Семибратова. На этих отрезках заменили дорожное покрытие, обустроили обочины и нанесли разметку.
На участке М-8 со 195-го по 201-й км заканчивают расширение проезжей части, а в Переславль-Залесском округе завершают ремонт моста через Каменку. Работы продолжаются еще на двух участках М-8 протяженностью по 15 км. На трассе Р-132 «Золотое кольцо» строят путепровод.