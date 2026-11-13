«Любое недропользование приводит к изменению ландшафта»
Завкафедрой экологии Тамбовского госуниверситета Любовь Абрамова — о воздействии добывающих производств на окружающую среду
ГК «Ареал» предварительно оценивает строительство горно-обогатительного комбината на Восточном участке месторождения «Центральное» в Тамбовской области в 30 млрд руб. Предприятие будет выпускать титановые концентраты. Строительные работы рассчитывают начать в 2028 году, а закончить в 2031-м. Компания отмечает, что разработка карьера будет вестись с соблюдением экологических норм. О том, какие риски для природы могут нести такие предприятия и как их минимизировать, «Ъ-Черноземье» рассказала и. о. завкафедрой экологии и природопользования Тамбовского госуниверситета имени Державина Любовь Абрамова.
— При использовании современных технологий добычи полезных ископаемых воздействие на окружающую среду можно минимизировать. Однако любое недропользование приводит к изменению ландшафта и рельефа. Кроме того, необходимо учитывать инфраструктурную нагрузку на территорию в связи со строительством горно-обогатительного комбината. Для него потребуется проложить дороги и инженерные сети, наладить водоснабжение. Сам комбинат также будет занимать большую площадь.
Добыча полезных ископаемых будет сопровождаться выбросами в атмосферу пылеобразных частиц. Распространение пыли, скорее всего, будет ограничено территорией вблизи предприятия. При этом на комбинате будет работать много техники. Выхлопные газы машин с двигателями внутреннего сгорания станут дополнительным источником загрязнения воздуха. Без изучения конкретной технологии невозможно точно определить, какие еще химические вещества могут появляться в атмосфере в процессе производства.
Чтобы объективно оценить, как будет меняться экологическая обстановка, необходимо предусмотреть автоматизированную систему контроля выбросов, а также следить за обращением с отходами. На первых этапах работы предприятия важно отслеживать показатели его воздействия на окружающую среду, чтобы впоследствии можно было делать обоснованные прогнозы.
Следует учитывать и шумовое загрязнение. Работающая техника создает повышенный шумовой фон. Поэтому нужно предусмотреть защитные экраны из специальных материалов, а также зеленые полосы вокруг предприятия. Такие меры помогут снизить воздействие на окружающую территорию.
Отдельный вопрос — водоснабжение. Для работы комбината потребуется большое количество воды. Река Большой Ломовис, протекающая в этом районе и относящаяся к бассейну Цны, вряд ли сможет обеспечить необходимые объемы. Вероятнее всего, придется использовать артезианские воды. Это создаст дополнительную нагрузку на подземные водные ресурсы. Однако замкнутый цикл водоснабжения позволит снизить потребность в свежей воде. Для этого необходимо заранее продумать систему водоочистки и повторного использования воды.
Важно учитывать и площадь, которую займут работы. Близлежащие территории представляют собой сельскохозяйственные угодья с плодородными почвами. К нашим черноземам необходимо относиться очень бережно. При строительстве комбината и разработке месторождения, где предполагается открытая карьерная добыча, следует предусмотреть сохранение плодородного слоя почвы. Его нужно складировать с последующим использованием для рекультивации — восстановления нарушенных земель.
Вскрышные работы предполагают удаление пород, перекрывающих полезное ископаемое. Содержащие титан пески залегают не непосредственно под почвой: между ними находятся также глинистые материнские породы. Поэтому в процессе разработки будут образовываться большие отвалы. Кроме того, порода, остающаяся после извлечения титановых и циркониевых минералов, потребует размещения в специальных сооружениях — шламохранилищах для отходов обогащения. Это также предполагает отвод значительной территории, при котором важно защитить плодородный слой почвы.
Подготовил Егор Якимов
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