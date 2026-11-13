«Любое недропользование приводит к изменению ландшафта»

ГК «Ареал» предварительно оценивает строительство горно-обогатительного комбината на Восточном участке месторождения «Центральное» в Тамбовской области в 30 млрд руб. Предприятие будет выпускать титановые концентраты. Строительные работы рассчитывают начать в 2028 году, а закончить в 2031-м. Компания отмечает, что разработка карьера будет вестись с соблюдением экологических норм. О том, какие риски для природы могут нести такие предприятия и как их минимизировать, «Ъ-Черноземье» рассказала и. о. завкафедрой экологии и природопользования Тамбовского госуниверситета имени Державина