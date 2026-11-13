В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейского и похитил табельный пистолет
В Сургуте 24-летний мужчина напал с ножом на участкового полицейского, завладел его табельным оружием и скрылся, сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре.
По предварительным данным следствия, днем 13 ноября мужчина пришел в участковый пункт полиции, чтобы подать заявление. Там он внезапно достал нож и попытался напасть на участкового. Во время борьбы ему удалось забрать табельное оружие сотрудника и скрыться.
Правоохранители в кратчайшие сроки установили местонахождение нападавшего. Уточняется, что в момент преследования он попытался свести счеты с жизнью.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), хищении огнестрельного оружия (ст. 226 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.