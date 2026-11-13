В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейского и похитил табельный пистолет

По предварительным данным следствия, днем 13 ноября мужчина пришел в участковый пункт полиции, чтобы подать заявление. Там он внезапно достал нож и попытался напасть на участкового. Во время борьбы ему удалось забрать табельное оружие сотрудника и скрыться.