Ревизоры вышли на своих
Контрольно-счетная палата Петербурга проверит своего учредителя — Законодательное собрание
С понедельника сотрудники Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга приступят к проверке хозяйственной деятельности Законодательного собрания города. Специалисты изучат траты регионального парламента с 2021 года. Последняя проверка ведомства пришлась еще на период руководства прежнего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.
Контрольно-счетная палата города в соцсетях анонсировала начало контрольных мероприятий в отношении Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Комиссия КСП, работу которой будет координировать заместитель председателя палаты Юлия Русакова, приступит к работе в Мариинском дворце 16 ноября. Закончить проверку собираются после нового года. В плане завершение аудита намечено на второе полугодие 2027 года.
Под проверку попадет финансово-хозяйственная деятельность ЗакСа за 2021–2025 годы и истекший период 2026 года. Основная цель контрольных мероприятий — оценка законности и эффективности использования бюджетных средств и имущества городского парламента.
КСП — независимый орган аудита эффективности использования бюджетных средств и имущества, принадлежащего государству. В задачи ведомства входит сокращение финансовых потерь и предотвращение нецелевых расходов. Ведомство действует самостоятельно и имеет безграничный доступ к документам органов власти. Палата учреждена Законодательным собранием и отчитывается перед ним. Обычно о результатах своей деятельности ревизоры также докладывают губернатору и в прокуратуру.
Изначально проверять траты Законодательного собрания в 2026 году не собирались. В обновленном плане работы ведомства указано, что решение о выборочной проверке утверждено указом КСП от 12 ноября. В КСП не уточняют, в связи с чем инициировано контрольное мероприятие. Глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок рассказал, что в этот раз городской парламент не обращался в КСП с предложением проверить эффективность ЗакСа. Впрочем, добавил господин Четырбок, к общению с аудиторами в Мариинском готовы.
Инициировать проверку может, кроме парламента и самой КСП, губернатор Санкт-Петербурга, правоохранительные ведомства и надзорные ведомства, а также коллеги из Счетной палаты Российской Федерации. Их обращения рассматриваются в первоочередном порядке.
В последний раз Контрольно-счетная палата Петербурга проверяла деятельность Законодательного собрания в 2021 году. Под аудит попала деятельность парламента с 2019 по истекший период 2021 года. КСП пригласили в Мариинский дворец сразу после смены спикера городского парламента. В сентябре 2021 года прежний председатель Вячеслав Макаров, занимавший пост второго человека в городе почти десять лет, перешел в Государственную думу, а его место занял бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский. Уже в октябре того же года новый созыв депутат поручил КСП проверить расходы предшественников.
Об итогах проверки ревизоры сухо отчитались на своем сайте в апреле 2022 года: «в результате проверки установлены факты нарушений действующего бюджетно-финансового законодательства». Согласно сообщению, КСП разработала план по устранению нарушений, который к моменту публикации отчета уже был выполнен, а замечания — устранены. Спикер Бельский рассказывал журналистам, что из того отчета палаты в ЗакСе сделали выводы, в том числе и кадровые. Конкретные имена не упоминались, однако в тот период в городском парламенте сменились в том числе начальник управления материально-технического обеспечения и руководитель управления организационного обеспечения.
Контрольно-счетная палата — одно из самых тесно сотрудничающих с Заксобранием ведомств. Председатель КСП Константин Желудков регулярно посещает пленарные заседания городского парламента. Кроме того, он еженедельно информирует Александра Бельского о проводящихся проверках. Госпожа Русакова, которой предстоит координировать новую проверку ЗакСа, также регулярно встречается с депутатами. Отметим, офис палаты находится в переулке Антоненко, через дорогу от Мариинского дворца.
Последние годы ревизоры палаты неохотно публикуют сведения о выявленных нарушениях для широкой аудитории, ограничиваясь общими формулировками. Как объяснял Константин Желудков, прежде, чем обнародовать определенные суммы, аудиторы дожидаются реакции Смольного и прокуратуры, чтобы они самостоятельно решали, придавать ли эти сведения огласке. Сейчас в КСП действует придуманный ведомством принцип «трех К»: во время проверочных мероприятий палата старается выступать в роли «контролера», «коллеги» и «консультанта» и не стремится создать негативный фон.