Ревизоры вышли на своих

Об итогах проверки ревизоры сухо отчитались на своем сайте в апреле 2022 года: «в результате проверки установлены факты нарушений действующего бюджетно-финансового законодательства». Согласно сообщению, КСП разработала план по устранению нарушений, который к моменту публикации отчета уже был выполнен, а замечания — устранены. Спикер Бельский рассказывал журналистам, что из того отчета палаты в ЗакСе сделали выводы, в том числе и кадровые. Конкретные имена не упоминались, однако в тот период в городском парламенте сменились в том числе начальник управления материально-технического обеспечения и руководитель управления организационного обеспечения.