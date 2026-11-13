Сына экс-сенатора арестовали за пропаганду запрещенной соцсети
Крестнику Валентины Матвиенко Вадиму Тюльпанову назначили семь суток ареста за демонстрацию экстремистской символики
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал Владислава Тюльпанова, сына бывшего сенатора Вадима Тюльпанова, виновным в демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде ареста на семь суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Сам Владислав Тюльпанов заявил корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что ничего не знает об этом.
В пресс-службе судов заявили, что 12 ноября сотрудники полиции изучили страницу Владислава Тюльпанова в мессенджере Telegram. Там силовики выявили текст «следующего содержания: "название соц.сети" Владислава и ссылка. Это его главная социальная сеть"». Сообщение расценили как призыв к переходу и подписке на его аккаунт в запрещенной соцсети. В судебной пресс-службе заявили, что Тюльпанов признал вину.
Как выяснил «Ъ Северо-Запад», даты рождения у арестованного и у сына экс-сенатора совпадают. Своей основной соцсетью Тюльпанов называет Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Там у него свыше 3,1 млн подписчиков, убедился «Ъ Северо-Запад».
«Ничего не знаю об этом абсолютно»,— заявил Владислав Тюльпанов корреспонденту «Ъ Северо-Запад». Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева уточнила в беседе с «Ъ Северо-Запад», что Тюльпанов присутствовал на заседании суда лично вместе с защитником.
Владиславу Тюльпанову 21 год. Себя он позиционирует как молодого политика. Занимается общественной и благотворительной деятельностью. Как указывает Тюльпанов на своем персональном сайте, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко является его крестной матерью. Госпожа Матвиенко длительное время работала вместе с Вадимом Тюльпановым.
Вадим Тюльпанов занимал пост председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год. С 2011 по 2014 год представлял Петербург в Совете Федерации. С 2014 по 2017 год был сенатором от Ненецкого автономного округа. Скончался 4 апреля 2017 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца.
В 2025 году Владислав Тюльпанов предпринимал попытки вступить в партию «Единая Россия». Прикрепиться к петербургскому отделению единороссов ему не удалось, но позже он обзавелся партбилетом, выданным реготделением в Чеченской республике. Правда, позже чеченские единороссы заявили, что Тюльпанов не является членом партии. Сам Тюльпанов заявлял, что его членству в ЕР препятствуют неназванные влиятельные люди.
Также внимание СМИ привлекала личная жизнь молодого политика. На протяжении примерно двух лет он состоял в отношениях с эротической моделью и певицей Катей Самбукой, которая старше него на 14 лет. Тюльпанов рассказывал в интервью, что из-за выбора спутницы у него испортились отношения с семьей. Несмотря на намерения оформить отношения официально, Тюльпанов объявил о расставании с госпожой Самбукой осенью 2024 года.