Сына экс-сенатора арестовали за пропаганду запрещенной соцсети

Также внимание СМИ привлекала личная жизнь молодого политика. На протяжении примерно двух лет он состоял в отношениях с эротической моделью и певицей Катей Самбукой, которая старше него на 14 лет. Тюльпанов рассказывал в интервью, что из-за выбора спутницы у него испортились отношения с семьей. Несмотря на намерения оформить отношения официально, Тюльпанов объявил о расставании с госпожой Самбукой осенью 2024 года.