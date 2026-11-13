В Петербурге задержали сборщика средств на квартиру пенсионерке

Блогер, как отмечено в сообщении, размещал в социальной сети видеозаписи с участием пенсионерки, чтобы якобы помочь 92-летней одинокой женщине, пережившей блокаду Ленинграда, обрести отдельное жилье. Он организовал сбор денег, и введенные им в заблуждение граждане успели перечислить более 750 тысяч рублей.