В Петербурге задержали сборщика средств на квартиру пенсионерке
Молодого человека, объявившего сбор средств на приобретение квартиры для одинокой пожилой женщины, задержали в Санкт-Петербурге. Информацией об этом поделился Следственный комитет РФ.
Блогер, как отмечено в сообщении, размещал в социальной сети видеозаписи с участием пенсионерки, чтобы якобы помочь 92-летней одинокой женщине, пережившей блокаду Ленинграда, обрести отдельное жилье. Он организовал сбор денег, и введенные им в заблуждение граждане успели перечислить более 750 тысяч рублей.
Как выяснилось, блокадница является родной бабушкой молодого человека. Квартира у нее есть, но в настоящее время из-за действий внука находится в залоге у кредиторов.
Правоохранители установили факт отсутствия потребности в жилье у пенсионерки. Блогер стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество. Его задержали, и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» сообщал, что историей со сбором денег «на квартиру для одинокой блокадницы» заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.