Ирландская группа U2 выпустила 16-й студийный альбом к своем 50-летию

С точки зрения U2, счастье сегодня стоит искать в «латинском» мире, там, где люди умеют превращать жизнь в карнавал. Это блестяще отображено в клипе на песню «Street of Dreams». U2 поют на крыше школьного автобуса посреди Мехико. Когда начинается дождь, группа перемещается на балкон одного из жилых домов, а зрители на улице продолжают их слушать. Дождь — не повод остановить праздник. В новых текстах U2 часто встречаются испанские слова, но важнее — образ Королевы Карнавала, пронизывающий весь альбом.