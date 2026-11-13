Ирландская группа U2 выпустила 16-й студийный альбом к своем 50-летию
Об альбоме U2 «Carnival De Luz» пишут как об их первой студийной работе за девять лет. Но в 2026 году у группы уже вышли два мини-альбома — «Days of Ash» (см. “Ъ” от 20 февраля) и «Easter Lily». Вместе с новинкой они составляют своего рода триптих. «Days of Ash» был реакцией на политическую повестку и реанимацией образа протестной группы, «Easter Lily» — посвящен поискам веры в мире, катящемся в пропасть, а «Carnival De Luz» — полноформатный альбом о счастье как форме сопротивления.
Альбом идеально работает как информационный повод для намеченного на 2027 год концертного турне. Оно названо в честь одной из песен нового альбома — «The Greatest Show on Earth» («Величайшее шоу на земле»). Уже объявлено о 37 шоу в Южной Америке, Великобритании и Европе. Нет сомнений, что к этой географии вскоре добавится и США.
Турне U2 начнется концертами в Мексике, Бразилии и Аргентине, в числе европейских остановок — Лиссабон, Севилья и Барселона. В общей сложности 18 концертов пройдет в испано- и португалоязычных странах. Это напрямую перекликается с содержанием нового альбома.
С точки зрения U2, счастье сегодня стоит искать в «латинском» мире, там, где люди умеют превращать жизнь в карнавал. Это блестяще отображено в клипе на песню «Street of Dreams». U2 поют на крыше школьного автобуса посреди Мехико. Когда начинается дождь, группа перемещается на балкон одного из жилых домов, а зрители на улице продолжают их слушать. Дождь — не повод остановить праздник. В новых текстах U2 часто встречаются испанские слова, но важнее — образ Королевы Карнавала, пронизывающий весь альбом.