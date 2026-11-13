«Россети» подключат Вербную ВЭС на Дону к сети за 335,7 млн рублей

Подключение обойдется примерно в 3,63 тыс. руб. на каждый киловатт установленной мощности без НДС. Это только плата за сетевое присоединение, а не полная стоимость ветропарка. По данным Минпрома Ростовской области, которые в октябре привел «Эксперт Юг», инвестиции в строительство ВЭС превысят 10 млрд руб. Там же сообщалось, что проектирование завершили, а в третьем квартале 2026 года на площадке устраивали автомобильные проезды и фундаменты оборудования открытого распределительного устройства.