«Россети» подключат Вербную ВЭС на Дону к сети за 335,7 млн рублей
Филиал «Ростовэнерго» компании «Россети Юг» обеспечит технологическое присоединение Вербной ветроэлектростанции в Морозовском районе Ростовской области. Региональная служба по тарифам установила плату за работы в размере 335,7 млн руб. без НДС. Станция мощностью 92,5 МВт должна выйти на сеть напряжением 110 кВ. Эти параметры указаны в сообщении о тарифном решении; подробную разбивку расходов по отдельным объектам в доступных материалах служба не приводит.
Проект предусматривает строительство распределительного устройства 110 кВ на площадке ВЭС и подключение его короткой линией к существующей сети. В материалах Системного оператора указаны два трансформатора 110/35 кВ мощностью по 63 МВА и отпайка от линии 110 кВ Б-11—Милютинская протяженностью около 0,2 км. Эти документы описывают состав сетевой инфраструктуры, необходимой для выдачи мощности станции.
Вербная ВЭС будет включать 37 турбин по 2,5 МВт каждая. Их суммарная мощность составит 92,5 МВт. Станцию разместят в Грузиновском сельском поселении, к северо-востоку от Морозовска, рядом с хутором Вербочки. Ранее проект представляли как объект мощностью до 100 МВт, а в более ранних планах фигурировала конфигурация на 157,5 МВт. Нынешние параметры — 37 установок и 92,5 МВт — подтверждают сообщения о разрешении на строительство, полученном компанией «ВетроОГК-3», входящей в контур «Росатома».
Подключение обойдется примерно в 3,63 тыс. руб. на каждый киловатт установленной мощности без НДС. Это только плата за сетевое присоединение, а не полная стоимость ветропарка. По данным Минпрома Ростовской области, которые в октябре привел «Эксперт Юг», инвестиции в строительство ВЭС превысят 10 млрд руб. Там же сообщалось, что проектирование завершили, а в третьем квартале 2026 года на площадке устраивали автомобильные проезды и фундаменты оборудования открытого распределительного устройства.
Ввод станции компания планирует в первом полугодии 2027 года. Ветроустановки для нее будут собирать из компонентов, связанных с местным производством: башни и гондолы выпускают на заводах в Волгодонске. Вербная ВЭС станет вторым ветропарком «Росатома» в Ростовской области после Марченковской станции мощностью 120 МВт, которую запустили в Зимовниковском районе в 2021 году.
Сетевые работы идут параллельно подготовке станции. В конце октября «Россети Юг» объявили закупку на корректировку проектной документации по переоборудованию подстанций Б-11 и Милютинская для технологического присоединения ВЭС. Это указывает, что схема подключения включает работы не только на площадке генерации, но и на существующей сетевой инфраструктуре. Ранее варианты выдачи мощности Вербной ВЭС включали подключение на напряжении 110 кВ; актуальные материалы Системного оператора фиксируют строительство оборудования именно этого класса.