Хоккеисты СКА на один день переедут в Ледовый дворец в конце ноября
Матч в Санкт-Петербурге между хоккеистами СКА и уфимской командой «Салават Юлаев» пройдет 29 ноября в Ледовом дворце, а не на домашней «СКА Арене». Об этом уже сейчас предупреждают болельщиков.
Кроме площадки поменяют также время начала матча. Игра начнется в 14:00, а не в 17:00, как сообщалось ранее. Информацией об этом поделилась пресс-служба петербургских армейцев.
Матч пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Билеты на игру начнут продавать с 17 ноября.
В недавнем домашнем матче хоккеисты СКА проиграли московскому «Динамо».