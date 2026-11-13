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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Северо-Запад

Хоккеисты СКА на один день переедут в Ледовый дворец в конце ноября

Матч в Санкт-Петербурге между хоккеистами СКА и уфимской командой «Салават Юлаев» пройдет 29 ноября в Ледовом дворце, а не на домашней «СКА Арене». Об этом уже сейчас предупреждают болельщиков.
Болельщиков предупредили о смене площадки и времени матча

Болельщиков предупредили о смене площадки и времени матча

Александр Коряков / Коммерсантъ

Кроме площадки поменяют также время начала матча. Игра начнется в 14:00, а не в 17:00, как сообщалось ранее. Информацией об этом поделилась пресс-служба петербургских армейцев.
Матч пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Билеты на игру начнут продавать с 17 ноября.
В недавнем домашнем матче хоккеисты СКА проиграли московскому «Динамо».
Подробнее об этой игре читайте в материале «Армейцы уткнулись в забор „ Динамо“».
Денис Петров