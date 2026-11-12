Армейцы уткнулись в забор «Динамо»

Интересно, что «Динамо» приехало в Петербург без главного тренера Леонида Тамбиева — того самого, который в прошлом сезоне работал в тренерском штабе СКА помощником Игоря Ларионова. Командой руководил в игре с армейцами Олег Ореховский. А Тамбиева отстранили от исполнения обязанностей главного тренера за плохие результаты и конфликт с болельщиками, случившийся после одного из последних матчей. Сейчас в спорте такая мода, когда тренеров не увольняют сразу, а «отстраняют от исполнения служебных обязанностей». Делается этого для того, чтобы не платить наставнику неустойку за досрочное расторжение контракта. Тренер, в свою очередь, не может уйти из клуба — тогда ему придется платить компенсацию. Похожая ситуация возникла в футбольном клубе «Локомотив», выступающем в РПЛ: там никак не могут уволить тренера Михаила Галактионова. Футбольный «Зенит» применял такую практику расставания с тренером Лучано Спаллетти, когда отстранил того от работы: итальянец регулярно получал зарплату, хотя «Зенит» уже не тренировал. Отношения были разорваны, когда Спаллетти возглавил новый клуб.