Армейцы уткнулись в забор «Динамо»
в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты СКА проиграли в очередном матче чемпионата КХЛ московскому «Динамо» на своей площадке со счетом 1:2. Игра у армейцев не получилась — видимо, слишком много сил потратили в предыдущем матче со «Спартаком», когда забросили в ворота соперника семь шайб и пропустили в свои одну. Впрочем, у поражения есть и другие причины.
Обычно яркие игры забирают у спортсменов много эмоций. Так случилось и с хоккеистами СКА. Они сами признавались после игры с московским «Динамо», что куда-то делись кураж и задор, продемонстрированные ими в матче со «Спартаком», состоявшемся двумя днями ранее. Тогда петербуржцы победили 7:1.
На этот раз они забросили в ворота соперника на «СКА Арене» всего одну шайбу, когда разыграли на исходе второго периода большинство: комбинацию завершил форвард Василий Атанасов. До этого, в начале второй двадцатиминутки, гости, открыли счет после могучего броска защитника Игоря Ожиганова, выступавшего когда-то за СКА. С ним не справился голкипер армейской команды Сергей Иванов. С этим счетом на табло соперники «дотянули» до финальной сирены, после чего был назначен овертайм. В нем лучше сыграли игроки «Динамо»: их нападающий Егор Римашевский поразил точным броском «девятку» ворот СКА. Так, динамовцы, конкуренты армейцев в таблице Западной конференции чемпионата КХЛ, набрали два очка, а СКА — одно, потому что проиграл все-таки в дополнительное время.
Андрей Разин, главный тренер СКА, назвал игру в исполнении своей команды «мудовыми рыданиями». И сказал, что зрителям она вряд ли понравилась, поблагодарив их за то, что они пришли на «СКА Арену». Он предположил, что армейцев могла «накрыть» акклиматизация после возвращения с Дальнего Востока, где они встречались с «Адмиралом» и «Амуром». Потому что в игре с «Динамо» было много странных потерь шайбы и других неожиданных происшествий, когда, например, у игрока ломается лезвие конька. Плюс динамовцы избрали оборонительную манеру игры, «построили забор» на пути к своим воротам, который тяжело было преодолевать.
Интересно, что «Динамо» приехало в Петербург без главного тренера Леонида Тамбиева — того самого, который в прошлом сезоне работал в тренерском штабе СКА помощником Игоря Ларионова. Командой руководил в игре с армейцами Олег Ореховский. А Тамбиева отстранили от исполнения обязанностей главного тренера за плохие результаты и конфликт с болельщиками, случившийся после одного из последних матчей. Сейчас в спорте такая мода, когда тренеров не увольняют сразу, а «отстраняют от исполнения служебных обязанностей». Делается этого для того, чтобы не платить наставнику неустойку за досрочное расторжение контракта. Тренер, в свою очередь, не может уйти из клуба — тогда ему придется платить компенсацию. Похожая ситуация возникла в футбольном клубе «Локомотив», выступающем в РПЛ: там никак не могут уволить тренера Михаила Галактионова. Футбольный «Зенит» применял такую практику расставания с тренером Лучано Спаллетти, когда отстранил того от работы: итальянец регулярно получал зарплату, хотя «Зенит» уже не тренировал. Отношения были разорваны, когда Спаллетти возглавил новый клуб.
Сам Андрей Разин в середине октября был отстранен от исполнения обязанностей главного тренера магнитогорского «Металлурга». И вскоре после этого получил предложение от СКА, куда уехал работать. А вот его помощников — Владимира Воробьева и Евгения Михалкевича — уральский клуб до сих пор не отпустил в Петербург, считая, что те не рассчитались с «Металлургом». Этой теме Разин посвятил немало времени на пресс-конференции после матча с «Динамо», сказав, что у генерального директора «Магнитки» Алексея Жлобы говорящая фамилия и что напрасно он роет яму другим. Даже просил вмешаться в эту коллизию руководство КХЛ.
Завтра, 13 ноября, СКА ждет встреча на своей площадке с минским «Динамо», еще одним соседом по турнирной таблице Западной конференции (команда из Белоруссии занимает девятое место, как раз после СКА). Там главный тренер Сергей Брылин, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, главного трофея НХЛ, как игрок пока держится.