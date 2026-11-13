Ставрополье заложило на хранение 50 тысяч тонн овощей и картофеля

По итогам 2025 года аграрии Ставропольского края собрали около 170 тыс. тонн картофеля и 68 тыс. тонн овощей открытого грунта. Такие данные в феврале 2026 года привел губернатор Владимир Владимиров. В других сообщениях минсельхоза края фигурируют 161,4 тыс. тонн картофеля и урожайность 273,6 центнера с гектара — на 15% выше уровня 2024 года. Разница между оценками, вероятно, связана с уточнением статистики и охватом хозяйств; ведомство не объяснило расхождение. По овощам открытого грунта край сообщил о росте сбора на 4% год к году.