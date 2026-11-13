Ставрополье заложило на хранение 50 тысяч тонн овощей и картофеля
Сельхозпроизводители Ставропольского края отправили на хранение около 30 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей открытого грунта. Такие данные приводит краевой минсельхоз. По информации ведомства, аграрии убрали уже более 90% площадей под овощами и около 70% картофельных полей.
Общий сбор картофеля достиг 112,5 тыс. тонн, овощей открытого грунта — 57,8 тыс. тонн. В том числе хозяйства собрали 28,8 тыс. тонн репчатого лука, 2,5 тыс. тонн столовой свеклы, 1,1 тыс. тонн моркови и более 400 тонн капусты. Часть продукции аграрии продают с поля, на рынках и ярмарках, остальное оставляют для реализации в межсезонье.
Вместимость картофеле- и овощехранилищ в регионе составляет около 117 тыс. тонн. Таким образом, объем уже заложенной продукции равен примерно 43% этой мощности. Перед хранением урожай сортируют, очищают и калибруют. Ведомство утверждает, что хранилища оснащены вентиляцией и холодильным оборудованием, а при соблюдении температурного режима овощи и картофель могут сохранять качество до восьми-десяти месяцев.
По итогам 2025 года аграрии Ставропольского края собрали около 170 тыс. тонн картофеля и 68 тыс. тонн овощей открытого грунта. Такие данные в феврале 2026 года привел губернатор Владимир Владимиров. В других сообщениях минсельхоза края фигурируют 161,4 тыс. тонн картофеля и урожайность 273,6 центнера с гектара — на 15% выше уровня 2024 года. Разница между оценками, вероятно, связана с уточнением статистики и охватом хозяйств; ведомство не объяснило расхождение. По овощам открытого грунта край сообщил о росте сбора на 4% год к году.
Овощеводство края сосредоточено в нескольких округах. Крупнейший сбор в 2025 году показал Петровский округ — 16,9 тыс. тонн. К концу уборки в Ставрополье работали 14 картофелехранилищ, четыре овощехранилища и три объекта для обеих культур. В них разместили около 15 тыс. тонн овощей открытого грунта, включая 12,5 тыс. тонн лука и 2,8 тыс. тонн моркови, а также 28,8 тыс. тонн картофеля.
По валовому сбору картофеля Ставрополье уступило соседним крупным регионам, по овощам — также оказалось ниже Кубани и Ростовской области. Краснодарстат оценил урожай Кубани за 2025 год в 380,6 тыс. тонн картофеля и 711,1 тыс. тонн овощей; показатель картофеля вырос на 3%, овощей — на 1,6%. В Ростовской области Росстат зафиксировал 337,3 тыс. тонн картофеля и 533,9 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Картофельный сбор там увеличился на 2,8%, овощной — на 2,2%.
Соседняя Кабардино-Балкария в 2025 году собрала 161,5 тыс. тонн картофеля и 466,7 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Картофельный результат практически совпал со ставропольским показателем 161,4 тыс. тонн, а овощной сбор оказался значительно выше заявленных Ставропольем 68 тыс. тонн открытого грунта. По данным республиканских властей, 95,3% картофеля в КБР произвели личные подсобные хозяйства; это важное отличие структуры производства от организованного сектора, который чаще попадает в оперативные сообщения краевого минсельхоза.