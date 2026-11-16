Экс-глава минприроды Удмуртии Удалов написал письмо о «заказном деле» из СИЗО
Он считает, что его привлекли по инициативе местного бизнесмена
Экс-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, признанный виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, 286 УК), написал открытое письмо, в котором заявил о «заказном уголовном деле». По его словам, оно было инициировано местным предпринимателем «по связям в МВД». Письмо есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».
Имя коммерсанта бывший министр не назвал. По его словам, бизнесмен в 2023 году запустил инвестпроект по глубокой переработке древесины в Удмуртии, получив в аренду без торгов лесные участки, но вместо этого вывозил лес в Китай и страны Средней Азии. Об этом Денис Удалов сообщил в Минпромторг РФ, после чего минприроды республики обратилось в Арбитражный суд Удмуртии (АС УР) с исками о расторжении договоров на землю.
«Одновременно ко мне — лично и через посредников — стали обращаться представители руководства МВД по Удмуртии, в том числе бывший руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Они просили меня не реагировать на ранее выявленные нарушения, а иски отозвать. Также они просили и за еще одного человека — продлить одному недропользователю истекающий годичный срок устранения нарушений, которые вели к отзыву лицензии»,— пишет Денис Удалов.
Он отказался. Как сообщил экс-министр, в период с декабря 2023-го по апрель 2024 года были задержаны фактический руководитель «Дельта-Строй» Александр Чабыкин, бывший руководитель «Удмуртлеса» Руслан Эмир-Усейнов и сам Денис Удалов. Все они в дальнейшем были признаны виновными по уголовному делу о мошенничестве при расчистке реки Увы (см. «Ъ-Удмуртия» от 3 августа).
В МВД рассказали «Ъ-Удмуртия», что в полицию от имени осужденного и его адвоката неоднократно поступали жалобы на нарушение законности при расследовании уголовного дела. Все они были рассмотрены: доводы признаны не подтвердившимися. В полиции добавили, что обоснованность предъявленных обвинений неоднократно проверялась прокуратурой Удмуртии.
Бывший глава ведомства отметил, что после его задержания АС УР оставил иск о земле без рассмотрения из-за неявки истца, а лицензия по недрам не была отозвана. «Вопрос о законности сохранения за компанией льготной лесосырьевой базы при недостижении целей проекта больше не ставился»,— заявил он. Руководитель правовой службы минприроды, по его словам, уволился и перешел на работу к тому лесопромышленнику.
Напомним, 3 августа 2026 года Октябрьский райсуд Ижевска назначил Денису Удалову пять лет лишения свободы в колонии общего режима, Руслану Эмир-Усейнову — 4,5 года. В ноябре 2024 года Первомайский райсуд столицы Удмуртии назначил Александру Чабыкину четыре года лишения свободы условно.