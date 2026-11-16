Экс-глава минприроды Удмуртии Удалов написал письмо о «заказном деле» из СИЗО

Имя коммерсанта бывший министр не назвал. По его словам, бизнесмен в 2023 году запустил инвестпроект по глубокой переработке древесины в Удмуртии, получив в аренду без торгов лесные участки, но вместо этого вывозил лес в Китай и страны Средней Азии. Об этом Денис Удалов сообщил в Минпромторг РФ, после чего минприроды республики обратилось в Арбитражный суд Удмуртии (АС УР) с исками о расторжении договоров на землю.