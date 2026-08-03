Дело министра достигло дна

Бывшему министру природных ресурсов Удмуртии Денису Удалову дали пять лет колонии по делу о злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, 286 УК). Октябрьский райсуд Ижевска пришел к выводу, что бывший чиновник согласовал документацию с завышенными объемами вывоза грунта при расчистке реки Увы по нацпроекту. Ущерб федбюджету превысил 18 млн руб. После вынесения приговора Денис Удалов заявил, что дело имеет «явно заказной характер». Сторона защиты обжалует приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Удалов, vk Фото: Денис Удалов, vk

3 августа Октябрьский райсуд Ижевска признал экс-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). Ему дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Второму фигуранту дела, экс-руководителю управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслану Эмир-Усейнову назначили 4,5 года лишения свободы.

«С приговором я не согласен,— заявил Денис Удалов, находясь в “аквариуме”, после того, как был озвучен приговор.— Я утверждаю, что уголовное дело имеет явно заказной характер. Моя защита и я лично доказали в полном объеме несостоятельность обвинения, в том числе и по эпизоду, связанному с расчисткой реки Ува. Все подтверждающие документы мною будут предоставлены СМИ». После этого Дениса Удалова увели под конвоем.

Гособвинитель во время прений запросил для бывшего министра семь лет лишения свободы, для его подчиненного — шесть.

Напомним, Дениса Удалова задержали в апреле 2024 года. Бывшему главе ведомства предъявили обвинение в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). Согласно версии обвинения, Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов в октябре—декабре 2020 года согласовали документацию от компании «Дельта-Строй» с завышением объемов по перевозке грунта с места расчистки реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету, вменяемый господину Удалову, превысил 18 млн руб.

В декабре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) был арестован руководитель «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Дело прошло через все стадии менее чем за год: в ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска признал подрядчика виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Свою вину Чабыкин признал.

Сторона защиты, ссылаясь на материалы дела, утверждает, что вывоз грунта был приостановлен 28 октября 2020 года. В это время «Дельта-Строй» складировал его для обезвоживания перед транспортировкой. 5 ноября был составлен акт о невывозе грунта, который лег в основу обвинения. Его составил представитель компании строительного контроля «Размах» (ныне ликвидирована) Иван Троян.

«Свидетель, что давал показания о складировании грунта (речь о Трояне), в сентябре 2020 года был осужден на Дальнем Востоке за покушение на мошенничество <...> при дноуглубительных работах на реке Амур. Контракт, по которому он якобы осуществлял контроль на реке Ува, он выиграл, сбив цену с 1,3 млн руб. до -68 тыс. руб. То есть, вместо оплаты своей работы по контракту, он сам заплатил в бюджет деньги, чтобы приехать из Вологды»,— рассказал «Ъ-Удмуртия» адвокат бывшего министра Максим Биктимиров.

Среди прочего он обратил внимание на распределение полномочий при приемке работ. По словам адвоката, фактическую проверку исполнения контракта проводила руководитель отдела водохозяйственных мероприятий минприроды республики Анна Шумакова. Она лично выезжала на полигон в Агрыз, проверяла прием грунта, транспортные документы и акты выполненных работ.

В отношении Анны Шумаковой, отметил защитник, было отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. По мнению стороны защиты, если действия непосредственного исполнителя признаны законными, то законными должны считаться и решения руководителя, который опирался на ее доклады.

Отдельные вопросы, по мнению защиты, вызывает объем невывезенного грунта. Следствие утверждало, что с объекта не вывезли почти 40 тыс. куб. м донных отложений. Вместе с тем кадастровый инженер, заключение которого приводит защита, оценил остаточный объем грунта в 3,3 тыс. «кубов». В мае 2025 года сотрудники прокуратуры во время проверки не обнаружили донных отложений на месте проведения работ, добавил адвокат.

«Эти объемы физически исчезнуть не могли, если бы существовали»,— сказал Максим Биктимиров.

Бывшего министра также обвиняли в превышении полномочий при трудоустройстве знакомого. По второму эпизоду следствие утверждало, что Денис Удалов организовал фиктивное трудоустройство Романа Порцева в «Удмуртлес», чтобы оплачивать ему тренерскую деятельность за счет бюджетных средств. Предполагаемый ущерб превышал 300 тыс. руб. По этому эпизоду суд оправдал Дениса Удалова.

По словам Максима Биктимирова, в суде были допрошены около 100 свидетелей, и ни один из них не подтвердил, что Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов знали о подложности документов подрядчика. Все лица, напротив, заявляли, что работы были выполнены в полном объеме, добавил адвокат.

«После получения копии приговора, который без сомнений будет обжалован, защита сможет прокомментировать его содержание, а Удалов — рассказать о причинах своего, как он считает, заказного уголовного преследования»,— резюмировал Максим Биктимиров.

Дмитрий Соколов