В казанском метро с 2027 года отменят жетоны для оплаты проезда
С начала 2027 года турникеты казанского метро перестанут принимать жетоны. Вместо них пассажиры смогут использовать билеты с QR-кодами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.
Новый способ оплаты уже внедрили на всех 11 станциях метрополитена.
Отказ от жетонов будет постепенным. До декабря этого года их продолжат продавать в одном автомате на каждой станции. После этого оборудование также переключат на печать QR-кодов. Оставшиеся у пассажиров жетоны можно будет обменять на QR-билеты в кассах.
По словам директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, себестоимость одного жетона превышает 100 руб., тогда как продают его за 46 руб. Часть жетонов туристы забирают в качестве сувениров. Ежегодные потери предприятия из-за этого составляют около 6–7 млн руб. В дальнейшем жетоны планируют продавать как сувенирную продукцию.
В начале следующего года оплатить проезд в метро также можно будет через мобильное приложение. Функция позволит покупать билеты без обращения в кассу. В наземном общественном транспорте Казани такая возможность действует с весны этого года.