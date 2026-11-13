В казанском метро с 2027 года отменят жетоны для оплаты проезда

Отказ от жетонов будет постепенным. До декабря этого года их продолжат продавать в одном автомате на каждой станции. После этого оборудование также переключат на печать QR-кодов. Оставшиеся у пассажиров жетоны можно будет обменять на QR-билеты в кассах.