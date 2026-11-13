Ставропольский застройщик «ЮгСтройИнвест» официально стал ЮСИ

Компания «ЮСИ» в настоящее время строит жилые кварталы в пяти городах России. По данным официального сайта компании, СК «ЮСИ» образована в августе 2003 года. Ее основателем и бессменным руководителем стал Юрий Иванов. В этом же году в Ставрополе началось строительство первого 6-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по улице Пирогова, где разместился и офис компании. В 2009 году ЮСИ становится лидером строительного рынка Ставрополя. 62% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья — доля ЮСИ. По итогам 2009 года, застройщик сдал 11 объектов (более 200 тыс. кв. м жилья). В Краснодаре ЮСИ известен, в первую очередь, строительством ЖК «Панорама» возле стадиона «Краснодар», а в Ростове-на-Дону — ЖК «Красный Аксай».