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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Кавказ

Ставропольский застройщик «ЮгСтройИнвест» официально стал ЮСИ

Строительная компания «ЮгСтройИнвест» заявила о ребрендинге. Теперь застройщик официально именуется ЮСИ. Об этом было объявлено 13 ноября на Строительной неделе БРИКС в Казани.

официальный сайт ЮСИ

Как сообщили в пресс-службе ЮСИ, над преобразованием работало брендинговое агентство ONY. Сокращение ЮСИ теперь расшифровывается как «Юг. Семья. История». Кроме того, изменился фирменный стиль ЮСИ: синий цвет стал ярче, а в рекламе появился новый маскот.

Компания «ЮСИ» в настоящее время строит жилые кварталы в пяти городах России. По данным официального сайта компании, СК «ЮСИ» образована в августе 2003 года. Ее основателем и бессменным руководителем стал Юрий Иванов. В этом же году в Ставрополе началось строительство первого 6-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по улице Пирогова, где разместился и офис компании. В 2009 году ЮСИ становится лидером строительного рынка Ставрополя. 62% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья — доля ЮСИ. По итогам 2009 года, застройщик сдал 11 объектов (более 200 тыс. кв. м жилья). В Краснодаре ЮСИ известен, в первую очередь, строительством ЖК «Панорама» возле стадиона «Краснодар», а в Ростове-на-Дону — ЖК «Красный Аксай».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время юридическое лицо ЮСИ — ООО «СЗ-З “ЮСИ-Кубань”». Директор — Алексей Павлов. Уставный капитал компании, зарегистрированной в Краснодаре в 2012 году, — 580 млн руб. Совладельцами выступают Татьяна Анашкина (35%), Алексей Иванов (35%) и Алексей Павлов (30%). Выручка компании по итогам 2025 года составила 2,56 млрд руб., читая прибыль — 819,6 млн руб. Кредиторская задолженность общества на конец минувшего года составила 1,83 млрд руб.
По итогам 2025 года ГК «ЮСИ» заняла 5-е место среди крупнейших застройщиков России.

Авторы

  • Дмитрий Михеенко