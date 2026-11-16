Рентабельность крупнейших компаний упала вдвое
Мониторинг делового климата
В неблагоприятных макроэкономических условиях крупный бизнес сохранил устойчивость, хотя его совокупная рентабельность снизилась, такой вывод сделали эксперты рейтингового агентства АКРА по итогам анализа финансовых показателей 50 крупнейших российских публичных нефинансовых компаний в 2025 году и в первой половине 2026 года. В выборку вошли 6 нефтегазовых, 10 металлургических и горнодобывающих компаний, 6 из сферы розничной торговли, 7 электроэнергетических и 3 транспортные. 18 крупных компаний составили категорию «прочие».
Подсчитано, что в 2025 году совокупная выручка компаний топ-50 снизилась на 6,4%, до 68 трлн руб. против 72,7 трлн руб. в 2024-м. Основным драйвером негативной динамики стала нефтегазовая отрасль (минус 8,4 трлн руб., или минус 12% от совокупной выручки топ-50). При этом в первой половине этого года благодаря благоприятной конъюнктуре нефтяного рынка, а также продолжающемуся росту электроэнергетического сектора и розничной торговли выручка топ-50 начала восстанавливаться, увеличившись на 6,2% к показателю за первое полугодие 2025-го, (до 35,2 трлн руб.).
Замедлению показателя в 2025 году, считают в агентстве, способствовали жесткая денежно-кредитная политика, исчерпание эффекта быстрого восстановления и санкционное давление. Также негативными факторами стали снижение мировых цен на нефть и металлы в прошлом оду, укрепление рубля, более избирательное предоставление господдержки в условиях бюджетного дефицита, замедление темпов роста в отдельных отраслях.
В 2025 году совокупная чистая прибыль топ-50 составила 3,2 трлн руб. против 6,9 трлн руб. в 2024-м, а рентабельность по чистой прибыли оказалась на уровне 4,7% после 9,5% годом ранее. Для сравнения: в 2021 году, до начала военной операции на Украине и усиления санкций, эти показатели составляли 8,8 трлн руб. и 14,7% соответственно. Количество компаний выборки, получивших в 2025 году чистый убыток, достигло 13 по сравнению с 7 в 2024-м (в первом полугодии 2026-го — 14). В то же время АКРА видит некоторое улучшение других финансовых показателей — например, впервые с 2022 года произошло некоторое улучшение показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.
Развитие ситуации в 2027–2028 годах, по выводу агентства, зависит от совокупности взаимосвязанных факторов — макроэкономической ситуации, геополитических событий, мировых цен на нефть и способности компаний сохранять рентабельность в неблагоприятных условиях.