В 2025 году совокупная чистая прибыль топ-50 составила 3,2 трлн руб. против 6,9 трлн руб. в 2024-м, а рентабельность по чистой прибыли оказалась на уровне 4,7% после 9,5% годом ранее. Для сравнения: в 2021 году, до начала военной операции на Украине и усиления санкций, эти показатели составляли 8,8 трлн руб. и 14,7% соответственно. Количество компаний выборки, получивших в 2025 году чистый убыток, достигло 13 по сравнению с 7 в 2024-м (в первом полугодии 2026-го — 14). В то же время АКРА видит некоторое улучшение других финансовых показателей — например, впервые с 2022 года произошло некоторое улучшение показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.