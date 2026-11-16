Кушнер раскрыл ключевые элементы плана США по будущему Украины
Кушнер раскрыл три ключевых элемента плана США по будущему Украины
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер представил основные составляющие плана Вашингтона по будущему Украины после окончания конфликта.
В соцсети X господин Кушнер сообщил, что в основу плана положены три ключевых элемента:
надежные гарантии безопасности, обеспечивающие защиту Украины от будущей агрессии;
путь Украины к вступлению в Евросоюз, что закрепит долгосрочное будущее страны в Европе;
комплексный план послевоенного процветания.
По словам Джареда Кушнера, Вашингтон добился значительного прогресса в разработке плана совместно с Киевом и ЕС. Программа восстановления предполагает поддержку финансовой стабильности, привлечение инвестиций, восстановление экономики и обеспечение долгосрочного роста. К ее подготовке привлекаются Всемирный банк и другие международные организации, добавил он.
Спецпосланник подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано обеими сторонами — как Россией, так и Украиной. Он уточнил, что в обсуждениях также участвуют представители Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, Евросоюза и НАТО. Особое внимание уделяется гарантиям безопасности, каналам связи, прозрачности и механизмам предотвращения эскалации.