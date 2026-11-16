Спецпосланник подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано обеими сторонами — как Россией, так и Украиной. Он уточнил, что в обсуждениях также участвуют представители Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, Евросоюза и НАТО. Особое внимание уделяется гарантиям безопасности, каналам связи, прозрачности и механизмам предотвращения эскалации.