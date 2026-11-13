На Кубани нашли останки советского летчика, погибшего в 1943 году
В Апшеронском районе Краснодарского края поисковики обнаружили место крушения советского истребителя, который потерпел аварию во время Великой Отечественной войны. Среди обломков самолета нашли останки летчика. Его личность удалось установить по сохранившейся табличке с заводским номером двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
Погибшим оказался старший сержант Виктор Редченко. По архивным документам удалось восстановить обстоятельства его последнего полета. 9 июля 1943 года два советских истребителя поднялись в воздух, чтобы перехватить немецкий бомбардировщик. Капитан Петр Меркурьев сбил самолет противника и вернулся на аэродром. Его ведомый, старший сержант Виктор Редченко, с боевого задания не вернулся.
Долгое время судьба летчика оставалась неизвестной. Найденная среди обломков табличка с заводским номером двигателя помогла поисковикам определить самолет и найти архивные сведения о его пилоте. Останки Виктора Редченко планируют захоронить 3 декабря в Нефтегорске Апшеронского района.
Поисковую работу проводит организация под руководством Евгения Порфирьева, сотрудника Росприроднадзора. Ее участники исследовали места падения 499 самолетов на территории Краснодарского края и Адыгеи. По итогам поисков обнаружены останки 151 советского летчика, удалось установить их имена. Работа по поиску и возвращению имен погибших защитников Отечества, которые воевали в небе над Кавказом, продолжается.
Ранее, летом 2025 года, поисковики организаций «Кубанский плацдарм», «Кубаньпоиск» и «Штурм» обследовали место крушения советского истребителя неподалеку от Абинска. Там также нашли останки пилота и установили его личность. Выяснилось, что самолет младшего лейтенанта Александра Семенова был сбит в воздушном бою 29 апреля 1943 года.