На Кубани нашли останки советского летчика, погибшего в 1943 году

Погибшим оказался старший сержант Виктор Редченко. По архивным документам удалось восстановить обстоятельства его последнего полета. 9 июля 1943 года два советских истребителя поднялись в воздух, чтобы перехватить немецкий бомбардировщик. Капитан Петр Меркурьев сбил самолет противника и вернулся на аэродром. Его ведомый, старший сержант Виктор Редченко, с боевого задания не вернулся.