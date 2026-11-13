Власти потратят 3,5 млрд рублей на вывоз мусора из Сочи и Сириуса

АО «Крайжилкомресурс» — региональный оператор по обращению с отходами в Краснодарском крае. Компания организует вывоз ТКО, а для транспортирования привлекает подрядчиков через закупочные процедуры. Теперь она повторно ищет исполнителя для Сочи и Сириуса, увеличив начальную цену и включив в название и предмет закупки не только транспортирование, но и сбор отходов. Почему в первом конкурсе не нашлось желающих и какие именно условия изменили после его завершения, опубликованные сведения не раскрывают.