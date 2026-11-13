Власти потратят 3,5 млрд рублей на вывоз мусора из Сочи и Сириуса
АО «Крайжилкомресурс» объявило конкурс на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов в Сочи и федеральной территории «Сириус» на весь 2027 год. Начальная цена договора — 3,512 млрд руб. Заявки принимают до 30 ноября, итоги конкурса планируют подвести 1 декабря. Заказчик разместил извещение 13 ноября в Единой информационной системе закупок.
Новый конкурс последовал за неудачной попыткой найти подрядчика на услуги для тех же территорий. Предыдущая закупка с начальной ценой 2,302 млрд руб. не состоялась: участники не подали ни одной заявки. Такую причину указал заказчик в сведениях о результате процедуры. Предыдущий конкурс касался транспортирования ТКО; нынешнее извещение включает сбор и транспортирование. Разница между начальными ценами составляет 1,210 млрд руб., или около 52,5%, однако состав работ изменился, поэтому эти суммы нельзя считать прямым сопоставлением цены одной и той же услуги.
По расчетам заказчика, за год подрядчик должен вывезти около 346,47 тыс. тонн отходов, в том числе крупногабаритный мусор. Это примерно 950 тонн в сутки в среднем за год. Объем предварительный: документация связывает его с максимальной фактической потребностью. Подрядчик должен погрузить отходы, доставить их, разгрузить и передать на объект размещения. В качестве места доставки назван полигон в Белореченском районе Краснодарского края; документация также допускает другой объект, предусмотренный территориальной схемой обращения с отходами.
Техническое задание требует не менее 150 единиц спецтехники: 132 мусоровозов, 15 бункеровозов и трех ломовозов. Машины должны быть исправными и оснащенными системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS. После рабочей смены подрядчик обязан очищать и мыть транспорт. Эти требования рассчитаны на ежедневный сбор отходов на территории двух муниципальных образований и доставку их к месту обработки или размещения.
Документация предусматривает участие малого и среднего бизнеса: подрядчик должен привлечь субоператоров из числа субъектов МСП на сумму не менее 30% договора. За действия этих компаний перед заказчиком отвечает основной исполнитель. Для участия в конкурсе также нужна лицензия на транспортирование ТКО. Площадкой указана ЭТП ГПБ.
АО «Крайжилкомресурс» — региональный оператор по обращению с отходами в Краснодарском крае. Компания организует вывоз ТКО, а для транспортирования привлекает подрядчиков через закупочные процедуры. Теперь она повторно ищет исполнителя для Сочи и Сириуса, увеличив начальную цену и включив в название и предмет закупки не только транспортирование, но и сбор отходов. Почему в первом конкурсе не нашлось желающих и какие именно условия изменили после его завершения, опубликованные сведения не раскрывают.