В Казани завершили ремонт отдела ЗАГС Приволжского района
В Казани завершили капитальный ремонт отдела ЗАГС Приволжского района. С понедельника учреждение начнет принимать заявления в техническом режиме, сообщила пресс-служба мэрии города.
Ремонт здания, построенного в 1983 году, начался в марте этого года. Специалисты обновили инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, отремонтировали фасад и провели перепланировку внутренних помещений. Площадь архива увеличили с 20 до 27 кв. м, для сотрудников оборудовали дополнительные рабочие места.
В отделе также обновили клиентскую зону и обустроили зал торжественной регистрации брака. Посетителей, обращающихся за государственными услугами, и участников церемоний будут принимать в отдельных пространствах.
По словам начальника управления ЗАГС Казани Елены Студеникиной, нагрузка на учреждение составляет около 500 регистраций в неделю.