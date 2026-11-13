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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани завершили ремонт отдела ЗАГС Приволжского района

В Казани завершили капитальный ремонт отдела ЗАГС Приволжского района. С понедельника учреждение начнет принимать заявления в техническом режиме, сообщила пресс-служба мэрии города.
В Казани завершили ремонт отдела ЗАГС Приволжского района
1/21/2

В Казани завершили ремонт отдела ЗАГС Приволжского района

Пресс-служба мэрии Казани

В Казани завершили ремонт отдела ЗАГС Приволжского района
2/22/2

В Казани завершили ремонт отдела ЗАГС Приволжского района

Пресс-служба мэрии Казани

Ремонт здания, построенного в 1983 году, начался в марте этого года. Специалисты обновили инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, отремонтировали фасад и провели перепланировку внутренних помещений. Площадь архива увеличили с 20 до 27 кв. м, для сотрудников оборудовали дополнительные рабочие места.
В отделе также обновили клиентскую зону и обустроили зал торжественной регистрации брака. Посетителей, обращающихся за государственными услугами, и участников церемоний будут принимать в отдельных пространствах.
По словам начальника управления ЗАГС Казани Елены Студеникиной, нагрузка на учреждение составляет около 500 регистраций в неделю.
Анна Кайдалова