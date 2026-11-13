В Казани завершили ремонт отдела ЗАГС Приволжского района

Ремонт здания, построенного в 1983 году, начался в марте этого года. Специалисты обновили инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, отремонтировали фасад и провели перепланировку внутренних помещений. Площадь архива увеличили с 20 до 27 кв. м, для сотрудников оборудовали дополнительные рабочие места.