В Сочи спустя 20 лет возобновили производство минеральной воды «Пластунская»
В Сочи возобновили промышленное производство минеральной воды «Пластунская». Первую партию начали разливать в специально оборудованном цехе одного из предприятий в поселке Дагомыс. Производственная линия запущена 13 ноября. На первом этапе ее мощность составляет 2 тыс. бутылок в час.
Воду добывают из скважины Пластунского месторождения, расположенного в Хостинском районе. Ежегодно бальнеологический курорт «Мацеста» извлекает от 700 до 800 куб. м воды с глубины более 550 м.
Весь процесс производства проходит поэтапно: от добычи воды до ее розлива в стеклянные и пластиковые бутылки. При этом основная задача — сохранить природный минеральный состав и обеспечить безопасность продукции. Максимальная мощность производственной линии составляет 6 тыс. бутылок в час.
Как сообщил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, в промышленных масштабах минеральную воду «Пластунская» в городе не производили около 20 лет. При этом сочинцы и туристы могли попробовать ее в городских бюветах, которых насчитывается более 20.
«Сегодня мы возрождаем некогда популярное производство и возвращаем нашим жителям и гостям обновленную фирменную этикетку с уже давно полюбившимся названием "Пластунская"»,— отметил Сергей Сомко.
По его словам, продукцию планируют представить в магазинах, торговых сетях и санаториях. Также минеральную воду рассчитывают включить в ассортимент сувенирной продукции, которую туристы увозят из Сочи.
В ближайшее время после изучения покупательского спроса и проведения необходимых подготовительных мероприятий воду планируют начать продавать в розничных магазинах.