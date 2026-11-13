Медицинский конгресс в Ростове собрал больше тысячи специалистов
Шестой международный конгресс-выставка «Точная медицина – 26. Здравоохранение Юга», прошедший в зале «Аметист» КВЦ «Донэкспоцентр» в Ростове-на-Дону, собрал порядка 1000 медицинских специалистов — руководителей медклиник, производителей медицинского оборудования, врачей и студентов медвузов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
В пространстве выставки был представлен 71 экспонент. Среди них — производители новейших разработок в сфере медицинского оборудования: лазеров, массажных кресел, аппаратов для физиотерапии и ортопедии, ингаляторов, протезов, систем для забора анализов, лекарственных препаратов и медицинской мебели.
В рамках деловой программы конгресс-выставки состоялась мультидисциплинарная научно-практическая конференция для врачей «Современные медицинские технологии от диагностики до лечения», в том числе секция по женскому здоровью. Кроме того, важной частью программы стали бизнес-конференция «Эффективная клиника-2026» от Школы медицинского бизнеса, симпозиум по лабораторной диагностике, практикум по госзакупкам и бизнес-интенсив для руководителей и владельцев клиник.
На площадке мероприятия выступили известные в регионе специалисты в области медицины, в том числе заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Буштырева и главный врач КДЦ «Здоровье» в Ростове Игорь Абоян.
«Это уже история, которую мы делали все вместе»,— отметила руководитель проекта Эльвира Кулиева.