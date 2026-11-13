Медицинский конгресс в Ростове собрал больше тысячи специалистов

В рамках деловой программы конгресс-выставки состоялась мультидисциплинарная научно-практическая конференция для врачей «Современные медицинские технологии от диагностики до лечения», в том числе секция по женскому здоровью. Кроме того, важной частью программы стали бизнес-конференция «Эффективная клиника-2026» от Школы медицинского бизнеса, симпозиум по лабораторной диагностике, практикум по госзакупкам и бизнес-интенсив для руководителей и владельцев клиник.