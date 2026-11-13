В Татарстане планируют построить завод сухих смесей стоимостью 1,4 млрд рублей
ООО «Киик» планирует построить в Татарстане завод по производству сухих строительных смесей. Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд руб., сообщил генеральный директор компании Андрей Лепехин.
Предприятие будет выпускать цементно-песчаные смеси, штукатурные и клеевые составы, а также грунтовки. Кроме того, проект предусматривает разработку участка по добыче песка.
По словам Андрея Лепехина, срок окупаемости проекта составит 3–4 года. При реализации проекта вместе с разработкой песчаного участка этот показатель сократится до 2,5 лет.
Предприятие позволит создать более 40 рабочих мест.