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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

«Качество результата сильно зависит от того, как систему внедрят»

Врач Анна Дудникова — о предложении Минздрава дистанционно наблюдать пациентов с гипертонией и диабетом
Минздрав РФ предложил разрешить терапевтам дистанционно наблюдать пациентов с гипертонией и сахарным диабетом. Проект приказа, меняющий порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», вынесен на общественное обсуждение. Поправки также меняют обязательные требования к оснащению терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров, а также актуализируют ссылки на нормативные правовые акты. Документ должен вступить в силу 1 января 2027 года. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, клиники Фомина в Краснодаре Анна Дудникова оценила инициативу.
Анна Дудникова

Анна Дудникова

Предоставлено экспертом

«На мой взгляд, поликлиники технически в целом готовы, так как имеется оборудование и цифровые платформы, которые прошли тестирование. С 2023 года Минздрав проводил пилотный проект „Персональные медицинские помощники“ в некоторых регионах (Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская, Рязанская области, ХМАО, организации ФМБА). В рамках проекта пациентам выдавались аппараты для измерения давления и глюкозы с автоматической передачей данных в специализированную информационную систему дистанционного наблюдения, где врач видит показания онлайн и при отклонениях проводит телемедицинскую консультацию.
Проект признан успешным, поскольку в регионах-участниках число осложнений диабета и сердечно-сосудистых заболеваний снизилось примерно на 30%.
Кроме того, правовая база готова. Так, уже с 1 сентября 2025 года действует обновленный порядок оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий, регламентирующий дистанционное наблюдение, автоматическое получение данных и экстренное реагирование при критических отклонениях. Поэтому закономерно, что Минздрав внес поправки в порядок оказания терапевтической помощи и 1 января 2027 года поликлиники смогут оснащаться приборами с дистанционной передачей данных, а терапевт — вести пациентов с гипертонией и диабетом дистанционно.
Вместе с тем следует отметить некоторые нюансы.

  • Во-первых, поправки 2027 года не обязывают поликлиники оснащаться такими приборами, количество устройств и порядок выдачи пациентам домой документ четко не регламентирует.

  • Во-вторых, распространение мониторинга (а именно закупка медоборудования: тонометров, глюкометров, тест-полосок) — это большая финансовая нагрузка на региональные бюджеты, что является одним из основных ограничений в реализации программ дистанционного наблюдения.

  • В-третьих, охват пока малый. В пилотном проекте участвовало порядка 23 тыс. пациентов (21 тыс. с гипертонией и 2 тыс. с диабетом) против миллионов людей с этими диагнозами в стране.

  • В-четвертых, регионы отчитываются о запуске проекта, но темпы внедрения разные, то есть единой картины на сегодня нет.

Что касается нашего края — в настоящее время Краснодарский край участвует в федпроекте „Модернизация первичного звена“ и пилотном проекте по персональным медицинским помощникам: в ряде городов поликлиники получают комплекты оборудования (тонометры и глюкометры) для передачи данных онлайн. В крае действует региональная медицинская информационная система (РМИС), которая технически позволяет интегрировать данные с приборов дистанционного мониторинга. Но фактическая интеграция и настройка рабочих мест врачей идет по отдельным медорганизациям.
По данным региональных отчетов за 2024–2025 годы, программа охватывает отдельные поликлиники в крупных городах (Краснодар, Сочи, Новороссийск) и несколько районов. Полный список точек выдачи приборов не публикуется открыто — его знают в территориальных управлениях здравоохранения и непосредственно в поликлиниках.
Сама по себе технология дистанционного наблюдения, согласно данным исследований, качество помощи не ухудшает, а напротив, оно скорее растет. Но качество результата сильно зависит от того, как систему внедрят: при недостаточной организации могут появиться реальные риски для здоровья граждан».
Мнения. «Ъ-Кубань»