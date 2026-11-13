«Качество результата сильно зависит от того, как систему внедрят»

«На мой взгляд, поликлиники технически в целом готовы, так как имеется оборудование и цифровые платформы, которые прошли тестирование. С 2023 года Минздрав проводил пилотный проект „Персональные медицинские помощники“ в некоторых регионах (Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская, Рязанская области, ХМАО, организации ФМБА). В рамках проекта пациентам выдавались аппараты для измерения давления и глюкозы с автоматической передачей данных в специализированную информационную систему дистанционного наблюдения, где врач видит показания онлайн и при отклонениях проводит телемедицинскую консультацию.