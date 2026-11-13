«Качество результата сильно зависит от того, как систему внедрят»
Во-первых, поправки 2027 года не обязывают поликлиники оснащаться такими приборами, количество устройств и порядок выдачи пациентам домой документ четко не регламентирует.
Во-вторых, распространение мониторинга (а именно закупка медоборудования: тонометров, глюкометров, тест-полосок) — это большая финансовая нагрузка на региональные бюджеты, что является одним из основных ограничений в реализации программ дистанционного наблюдения.
В-третьих, охват пока малый. В пилотном проекте участвовало порядка 23 тыс. пациентов (21 тыс. с гипертонией и 2 тыс. с диабетом) против миллионов людей с этими диагнозами в стране.
В-четвертых, регионы отчитываются о запуске проекта, но темпы внедрения разные, то есть единой картины на сегодня нет.