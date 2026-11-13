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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Удмуртия

В УдГУ начали выдвигать кандидатов на пост ректора

Прием заявлений от претендентов продлится до 19 ноября
Удмуртский государственный университет (УдГУ) начал процедуру выдвижения кандидатур на должность ректора. Прием документов от претендентов продлится с 13 по 19 ноября, сообщается в пресс-службе вуза.
Выдвинуть кандидатов могут ученый совет университета, ученые советы институтов, совет филиалов, собрания трудовых коллективов и студенческих объединений. Также предусмотрена возможность самовыдвижения. Каждый претендент должен лично представить комиссии комплект документов.
Сейчас обязанности ректора исполняет Анна Овчинникова. Она заняла эту должность в феврале 2026 года после досрочной отставки Галины Мерзляковой, руководившей университетом с 2012 года. В октябре госпожа Мерзлякова получила мандат депутата Госсовета Удмуртии.