В УдГУ начали выдвигать кандидатов на пост ректора
Прием заявлений от претендентов продлится до 19 ноября
Удмуртский государственный университет (УдГУ) начал процедуру выдвижения кандидатур на должность ректора. Прием документов от претендентов продлится с 13 по 19 ноября, сообщается в пресс-службе вуза.
Выдвинуть кандидатов могут ученый совет университета, ученые советы институтов, совет филиалов, собрания трудовых коллективов и студенческих объединений. Также предусмотрена возможность самовыдвижения. Каждый претендент должен лично представить комиссии комплект документов.