Анна Овчинникова стала и. о. ректора УдГУ после отставки Галины Мерзляковой

Директор удмуртского отделения института экономики УрО РАН Анна Овчинникова заняла возглавила УдГУ в качестве исполняющей обязанности после отставки ректора Галины Мерзляковой. Об этом в Max сообщил глава республики Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ившин Фото: Константин Ившин

О досрочной отставке Галины Мерзляковой стало известно сегодня. Она руководила университетом с 2012 года. В 2007-2012 годах Галина Мерзлякова занимала должность первого проректора, проректора по учебной работе, а также исполняющей обязанности ректора вуза.

О причинах не сообщается. Местное издание «Сусанин» со ссылкой на источник пишет, что покинуть пост ректора досрочно госпоже Мерзляковой Минобрнауки России предложило в январе 2026 года.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в марте 2025 года УдГУ был исключен из федеральной программы «Приоритет 2030». В середине 2025 года стало известно о конфликте профкома университета с администрацией вуза. Профсоюзный комитет указывал, в частности, что УдГУ не выполняет «майские указы» президента по целевым показателям средней зарплаты преподавателей.

Анна Овчинникова стала врио директора удмуртского отделения института экономики УрО РАН в феврале 2020 года. Она является доктором экономических наук, профессором кафедры ЭТиП удГУ.