Галина Мерзлякова вернулась в Госсовет Удмуртии
Экс-ректор УдГУ получила мандат после перехода Татьяны Ишматовой в Госдуму
Бывший ректор УдГУ Галина Мерзлякова стала депутатом Госсовета Удмуртии. Она заняла место Татьяны Ишматовой, которую избрали депутатом Госдумы. Госпожа Мерзлякова получила мандат по республиканской группе «Единой России». Такое решение принял избирком Удмуртии.
Галина Мерзлякова возглавляла УдГУ с 2012 года. В феврале 2026 года она досрочно оставила должность ректора, после чего исполняющей обязанности руководителя университета назначили Анну Овчинникову. Причины отставки официально не сообщались.
Мерзлякова — доктор исторических наук и профессор. До назначения ректором она занимала должности первого проректора и проректора по учебной работе. Также она ранее избиралась депутатом Госсовета Удмуртии.
Татьяна Ишматова получила мандат депутата Госдумы по списку «Единой России» в сентябре. 2 октября Госсовет Удмуртии досрочно прекратил ее полномочия в региональном парламенте.