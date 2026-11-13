Ростовские предприятия увеличили закупки модульных ЦОД на 34%
За январь—октябрь 2026 года объем закупок модульных центров обработки данных (ЦОД) предприятиями Ростовской области вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На донской регион пришлось 32,3% всех южных тендеров на оснащение такой инфраструктурой. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на директора по развитию цифровых продуктов электронной торговой площадки «ТендерПро» Ольгу Горчицыну.
Наибольшую активность проявили промышленные компании — на них пришлось 31% специализированных торгов в регионе. Еще 17% закупок обеспечили предприятия розничной торговли и электронной коммерции, 13% — операторы связи, 7,5% — финансовые организации.
По числу тендеров на модульные ЦОД Ростовская область заняла второе место среди регионов Южной России. Лидером стал Краснодарский край с долей 44,1%, на Волгоградскую область пришлось 14,7% закупок.
Среди причин перехода бизнеса на модульные решения аналитики называют ограниченные возможности компаний по обновлению собственной ИТ-инфраструктуры, рост числа кибератак и нехватку готовых площадок для размещения крупных дата-центров. Модульные комплексы позволяют быстрее развернуть вычислительные мощности.