Расписание поездов в Сочи и Новороссийск изменится из-за ЧП в Приангарье

Расписание двух поездов из Воркуты в Краснодарский край изменится в ноябре из-за ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Архангельской области. Составы в Адлер и Новороссийск будут отправляться на час раньше. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).