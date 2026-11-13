Расписание поездов в Сочи и Новороссийск изменится из-за ЧП в Приангарье
Расписание двух поездов из Воркуты в Краснодарский край изменится в ноябре из-за ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Архангельской области. Составы в Адлер и Новороссийск будут отправляться на час раньше. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Поезд №309/310 Воркута — Адлер с 16 ноября будет отправляться в 11:00 мск вместо 12:05. Поезд №311/312 Воркута — Новороссийск с 17 ноября также изменит время отправления. Он будет выходить со станции в 11:00 вместо 12:05.
Как пояснили в ФПК, изменение расписания позволит улучшить стыковку автомобильного и железнодорожного транспорта. Это необходимо для организации перевозок пассажиров между станциями Виледь и Сольвычегодск в Архангельской области. Всего на период восстановления железнодорожного моста в регионе изменится график семи поездов дальнего следования.
Чрезвычайное происшествие на железной дороге произошло 10 ноября в 05:10 мск на перегоне Черемуха — Виледь. Там обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь, после чего произошел сход вагонов грузового состава.
Из-за происшествия задержали несколько пассажирских поездов дальнего следования. Для перевозки пассажиров на участке организовали автобусное сообщение.