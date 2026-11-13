Ограничения на трассе М5 в Челябинской области сняты

Запрет движения действовал для автобусов, такси и грузовиков от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля. Его ввели в 5:00 13 ноября и сняли в 17:00 этого же дня. Причиной были неблагоприятные погодные условия — снегопад и гололед. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что на Южном Урале дороги федерального и регионального значения находятся в проезжем состоянии.