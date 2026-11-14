Рацион для разума

Жирные сорта рыбы (сардины, сельдь, скумбрия, лосось, семга, кета) содержат в своем составе омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — омега-3 ПНЖК, которые идут на построение мембран клеток мозга и снижают риск развития деменции. Кроме того, это полноценный белок, необходимый для построения клеток. Жирная рыба содержит витамин Д, регулирующий скорость проведения нервного импульса. Витамины группы участвуют в обмене веществ и работе головного мозга. Жирные сорта рыбы содержат также йод, селен, фосфор, медь, марганец. Данные продукты должны присутствовать в рационе современного человека 2–3 раза в неделю, по 100–150 г.

Грецкие орехи и семена (лен, тыквенные семечки) содержат в своем составе омега-3 ПНЖК, витамин Е, цинк, магний, витамины группы В, лигнаны, растительный белок и клетчатку. Эти витамины и макроэлементы защищают клетки головного мозга от повреждения, окислительного стресса, улучшают память. Они должны быть в рационе ежедневно, в количестве 30–50 г.

Черника, голубика и другие темные ягоды содержат в своем составе мощные антиоксиданты и флавоноиды, витамины С, Е, К, Р (рутин), группы В (В1, В2, В6), бета-каротин, железо, калий, магний, марганец, цинк, пищевые волокна и пектины, которые уменьшают системное воспаление в клетках мозга, осуществляют дезинтоксикцию, улучшают нейронные связи, препятствуют старению клеток мозга. Эти продукты должны присутствовать в рационе питания 3–4 раза в неделю, около 100 г, в первой половине дня.

Яйца — основной ис­точник холина и витаминов группы В, которые отвечают за процесс эффективности обучения и формирования памяти. Содержат также витамины А, Д, Е, К, являющиеся антиоксидантами, селен, фосфор, натрий, кальций, калий, магний, железо, хром. Яйца должны быть в рационе примерно 3–4 раза в неделю.

Темный шоколад содержит флавоноиды, катехины и немного кофеина и теобромина, усиливает кровоток мозга и улучшает концентрацию внимания, содержит также магний, калий, железо, медь, витамины Е, К, группы В (В1, В2, В3, В5, В12). Можно полакомиться данным продуктом в небольшом количестве — 10–15 г (три дольки) — практически каждый день, в первой половине дня, в период максимальной умственной деятельности.

Листовая зелень и брокколи (капуста, шпинат), содержащие в своем составе витамин К, лютеин, фолиевую кислоту, витамины С и А (бета-каротин), железо, кальций, калий, магний, селен, цинк, медь, марганец, которые способствуют ясности и четкости мыслительных процессов. Включайте данные продукты практически ежедневно в свой рацион питания.