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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Рацион для разума

Как сохранить молодость мозга
Биологический пик умственных способностей — не финишная черта, а только начало длинного пути. Эксперты сходятся во мнении: когнитивное долголетие не зависит от генетической лотереи, а является результатом осознанных привычек. Как распознать «красные флаги» умственного спада и какие продукты необходимо включать в рацион для поддержания правильной работы мозга, рассказали невролог, диетолог и медицинский психолог Клиники Екатерининская.

magnific.com / автор magnific

Пресс-служба Клиники Екатерининская

Невролог Виктория Харченко:
«Биологически пик когнитивных способностей человека приходится на возраст от 20 до 35 лет. В этот период скорость обработки данных, рабочая память и концентрация внимания максимальны. Однако говорить о резком увядании после этого рубежа неверно. Принято выделять „качественный период“ стабильной работы мозга, который при отсутствии явных патологий длится примерно до 60–65 лет. После этого возраста у большинства людей начинается естественное, постепенное замедление когнитивных процессов.
Продлить этот период не просто можно, а биологически необходимо. Мозг обладает свойством нейропластичности — способностью создавать новые синаптические связи в ответ на новый опыт. На продолжительность качественной работы мозга влияют три ключевых фактора.

  • Первый — когнитивный резерв. Постоянное интеллектуальное усложнение (изучение языков, освоение новых навыков) формирует „запасную“ сеть нейронных связей.

  • Второй — сосудистый фактор. Мозг потребляет около 20% всего кислорода. Хроническая гипертония, атеросклероз и курение разрушают микрососудистое русло, приводя к ишемии тканей.

  • Третий — физическая активность и сон. Аэробные нагрузки стимулируют выработку фактора BDNF, отвечающего за выживаемость нейронов, а глубокий сон необходим для работы глимфатической системы, очищающей мозг от токсичных белков (включая бета-амилоид).

В повседневной жизни мозг работает хорошо, если человек демонстрирует высокую адаптивность: легко переключается между разнородными задачами, удерживает в фокусе внимания нужный объем информации, не испытывает трудностей с подбором слов и быстро ориентируется в нестандартных ситуациях.
Признаками скрытого сбоя („красными флагами“) выступают: прогрессирующие нарушения кратковременной памяти (человек помнит события тридцатилетней давности, но забывает, что делал утром); снижение критичности к собственному поведению; быстрая утомляемость от привычной умственной работы; нарушение пространственной ориентации и частые беспричинные перепады настроения.
Питание напрямую определяет биохимический баланс мозга. Нейроны состоят из липидов, а для передачи импульсов необходимы нейромедиаторы, синтезируемые из аминокислот, витаминов и минералов. Хронический дефицит нутриентов или избыток простых сахаров запускает процессы системного нейровоспаления и окислительного стресс-синдрома».

Пресс-служба Клиники Екатерининская

Диетолог, гастроэнтеролог Марина Федорова:
«Мозг человека — энергозатратный орган, расходующий до 20% всей энергии организма. Это не случайно, ведь центральная нервная система является главным управленцем, который контролирует и регулирует все процессы в организме. Рацион человека (количество, качество, состав питания, правильность распределения продуктов в течение дня) напрямую влияет на скорость нейронных связей, общее самочувствие, скорость реакции, память и когнитивные функции. Сбалансированное, правильное питание защищает мозг от окислительного стресса, улучшает когнитивные функции, память, ускоряет процессы обучения.

Топ продуктов для улучшения работы мозга

  • Жирные сорта рыбы (сардины, сельдь, скумбрия, лосось, семга, кета) содержат в своем составе омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — омега-3 ПНЖК, которые идут на построение мембран клеток мозга и снижают риск развития деменции. Кроме того, это полноценный белок, необходимый для построения клеток. Жирная рыба содержит витамин Д, регулирующий скорость проведения нервного импульса. Витамины группы участвуют в обмене веществ и работе головного мозга. Жирные сорта рыбы содержат также йод, селен, фосфор, медь, марганец. Данные продукты должны присутствовать в рационе современного человека 2–3 раза в неделю, по 100–150 г.

  • Грецкие орехи и семена (лен, тыквенные семечки) содержат в своем составе омега-3 ПНЖК, витамин Е, цинк, магний, витамины группы В, лигнаны, растительный белок и клетчатку. Эти витамины и макроэлементы защищают клетки головного мозга от повреждения, окислительного стресса, улучшают память. Они должны быть в рационе ежедневно, в количестве 30–50 г.

  • Черника, голубика и другие темные ягоды содержат в своем составе мощные антиоксиданты и флавоноиды, витамины С, Е, К, Р (рутин), группы В (В1, В2, В6), бета-каротин, железо, калий, магний, марганец, цинк, пищевые волокна и пектины, которые уменьшают системное воспаление в клетках мозга, осуществляют дезинтоксикцию, улучшают нейронные связи, препятствуют старению клеток мозга. Эти продукты должны присутствовать в рационе питания 3–4 раза в неделю, около 100 г, в первой половине дня.

  • Яйца — основной ис­точник холина и витаминов группы В, которые отвечают за процесс эффективности обучения и формирования памяти. Содержат также витамины А, Д, Е, К, являющиеся антиоксидантами, селен, фосфор, натрий, кальций, калий, магний, железо, хром. Яйца должны быть в рационе примерно 3–4 раза в неделю.

  • Темный шоколад содержит флавоноиды, катехины и немного кофеина и теобромина, усиливает кровоток мозга и улучшает концентрацию внимания, содержит также магний, калий, железо, медь, витамины Е, К, группы В (В1, В2, В3, В5, В12). Можно полакомиться данным продуктом в небольшом количестве — 10–15 г (три дольки) — практически каждый день, в первой половине дня, в период максимальной умственной деятельности.

  • Листовая зелень и брокколи (капуста, шпинат), содержащие в своем составе витамин К, лютеин, фолиевую кислоту, витамины С и А (бета-каротин), железо, кальций, калий, магний, селен, цинк, медь, марганец, которые способствуют ясности и четкости мыслительных процессов. Включайте данные продукты практически ежедневно в свой рацион питания.

  • Цельнозерновые продукты (гречневая, овсяная, перловая крупы, бурый рис, булгур, полба) являются медленноусвояемыми углеводами, обеспечивающими плавную, ровную, длительную подачу клеткам головного мозга энергетического ресурса — глюкозы. Цельнозерновые продукты содержат также клетчатку, растительный белок, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В9), витамин Е, магний, калий, цинк, селен, железо. Включайте в свой рацион питания крупы, цельнозерновой хлеб ежедневно в первой половине дня.

Как стимулировать активность мозга, когда это крайне необходимо?

  • Натуральный кофе или зеленый чай — сочетание L-теанина и кофеина увеличит концентрацию внимания без тревожности.

  • Горсть орехов (грецкие, кешью, миндаль, фундук) дадут быстрый источник полезных жиров, растительного белка, макро-, микроэлементов для питания нейронов.

  • Стакан чистой воды избавит вас от обезвоживания, которое идет под маской усталости и затуманенности мышления.

  • 10–15 г темного шоколада (70–90%) быстро дадут энергию за счет подъема глюкозы, а флавоноиды сконцентрируют ваше внимание».

Пресс-служба Клиники Екатерининская

Медицинский психолог Ольга Роменская:
«Последние научные исследования доказывают, что человеческий мозг сохраняет пластичность (способность меняться и адаптироваться) и может улучшать свои когнитивные показатели на протяжении всей жизни, даже после 90 лет.
Факторы, которые на это влияют:

  • Рацион с обилием овощей, ягод, омега-3 жирных кислот, рыбы и злаков поддерживает работу нервной системы.

  • Регулярная ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или танцы улучшают кровоснабжение головного мозга и стимулируют рост нервных клеток.

  • Конструкторы, пазлы, рукоделие (вязание, вышивание) активируют участки коры, отвечающие за координацию и мышление.

  • Полное исключение курения и ограничение алкоголя снижают риск сосудистых катастроф и когнитивного спада.

  • Освоение новых навыков: изучение иностранных языков или игра на музыкальных инструментах.

  • Отказ от многозадачности: ученые рекомендуют концентрироваться на одной задаче за раз. Постоянное переключение истощает ресурсы мозга.

  • Смена рутины: меняйте привычные маршруты, пробуйте новые хобби, решайте сложные логические задачи и читайте вслух.

  • Спорт на координацию: танцы, настольный теннис, бадминтон задействуют мозжечок и моторную кору, заставляя мозг работать на высоких скоростях.

  • Мозг потребляет около 20% всего кислорода и глюкозы организма, его здоровье напрямую зависит от общего метаболизма и сосудов.

Питание дает максимальный эффект только в сочетании с полноценным сном (7–9 часов), достаточным количеством воды и регулярной физической активностью. Также стоит избегать: избытка сахара, трансжиров, фастфуда и злоупотребления алкоголем, все это ухудшает работу головного мозга и вызывает воспалительные процессы».
Стиль. Юг России