В Курганской области завели дело о хищении выплат у бойцов СВО

По версии следствия, подельники разработали схему хищения денежных выплат, полагающихся участникам СВО. Для этого они привезли на территорию Курганской области жителей Удмуртской Республики, Тюменской и Свердловской областей. После заключения ими контрактов на прохождение военной службы сообщники похитили у одного из граждан 3 млн руб., а также попытались похитить деньги у двух других, однако не успели.