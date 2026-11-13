В Курганской области завели дело о хищении выплат у бойцов СВО
СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении трех жителей Челябинской области. В зависимости от роли каждого их обвиняют в мошенничестве и покушении на него (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, подельники разработали схему хищения денежных выплат, полагающихся участникам СВО. Для этого они привезли на территорию Курганской области жителей Удмуртской Республики, Тюменской и Свердловской областей. После заключения ими контрактов на прохождение военной службы сообщники похитили у одного из граждан 3 млн руб., а также попытались похитить деньги у двух других, однако не успели.
Фигурантов задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области. По их местам жительства прошли обыски, были изъяты телефоны, банковские карты, денежные средства, золотые украшения и автомобили. Обвиняемые находятся под стражей в СИЗО Кургана.