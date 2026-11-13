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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Чувашии на учете у онкологов состоят 36,5 тысячи жителей

По состоянию на конец сентября 36,5 тыс. жителей Чувашии с онкологическими заболеваниями находились на диспансерном учете. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
В Чувашии на учете у онкологов состоят 36,5 тысячи жителей

В Чувашии на учете у онкологов состоят 36,5 тысячи жителей

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

За десять месяцев специалисты Республиканского онкологического диспансера провели 14 выездных приемов в медицинских учреждениях республики. Врачи осмотрели 293 человека, в том числе 279 пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.
Приемы прошли в центральных районных больницах Моргаушского, Цивильского, Вурнарского, Аликовского, Ядринского и Красноармейского округов, а также в Красночетайской районной больнице.
Анна Кайдалова