Назначена половина членов нового состава челябинского избиркома

В избирком области войдут представители политических партий и граждане, работавшие в комиссии действующего состава. От КПРФ в составе избирательного органа региона будет Александр Андреев, от «Справедливой России» — Виктор Вычужанин, от «Новых людей» — Дмитрий Касьянов, от «Партии пенсионеров» — Ольга Ледовских, от ЛДПР — Кирилл Усманов. Также были одобрены кандидатуры, внесенные Центральной избирательной комиссией РФ и южноуральским избиркомом. Это Артем Миронов и Оксана Ергунова соответственно.