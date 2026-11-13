ФК «Зенит» обосновал свое неучастие в суде по билетам на Канье Уэста
Представители ФК «Зенит» не станут приходить на судебные заседания по делу о возврате денег за билеты на несостоявшийся концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Юристы клуба отправляли соответствующее ходатайство в суд, сообщил ТАСС.
В заявлении судьи Инны Сибирцевой, рассматривавшей иск в 332-м судебном участке мирового судьи в Москве, отмечено, что в суд поступили ходатайства АО «ФК Зенит» и ООО «Зенит-Арена». В них сказано, что эти организации просят проводить заседания без их участия, так как к рассматриваемому спору они никакого отношения не имеют.
В других судах по аналогичным искам, как отметил ТАСС со ссылкой на своего источника, представители «Зенита» также не присутствуют.
АО «ФК Зенит» и ООО «Зенит-Арена» ранее были привлечены к заседаниям в качестве третьих лиц по ходатайству ответчика — ООО «Сэй эдженси», организатора несостоявшегося концерта Канье Уэста. Футбольный клуб, как сообщали юристы компании, давал предварительное письменное согласие на то, чтобы концерт американского музыканта прошел на стадионе «Газпром Арена». Именно это послужило основанием для попытки привлечь представителей клуба к участию в судебном процессе.