ФК «Зенит» обосновал свое неучастие в суде по билетам на Канье Уэста

В заявлении судьи Инны Сибирцевой, рассматривавшей иск в 332-м судебном участке мирового судьи в Москве, отмечено, что в суд поступили ходатайства АО «ФК Зенит» и ООО «Зенит-Арена». В них сказано, что эти организации просят проводить заседания без их участия, так как к рассматриваемому спору они никакого отношения не имеют.