Вице-губернатор Петербурга допустил ограничения на въезд дизельных автомобилей в центр
В Санкт-Петербурге в перспективе могут сохранить бесплатный въезд в центр только для автомобилей на электричестве и газомоторном топливе. Для владельцев машин с дизельными двигателями могут ввести плату или ограничения. Такую возможность допустил вице-губернатор города Алексей Корабельников в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По его словам, введение платного въезда в центральные районы — вопрос не ближайшего времени и, вероятно, не 2030 года. Однако в дальнейшем власти могли бы использовать экономические стимулы для перехода на экологичные виды топлива.
«Давайте те, кто на экологическом топливе, — бесплатно ездят в центр, а те, кто на дизеле, кто чадят, — или не ездят, или, например, платят за ущерб, который наносят жителям центральных районов»,— предложил господин Корабельников.
Вице-губернатор пояснил, что город разрабатывает программу перевода транспорта, работающего в центре, на экологичное топливо. Она затронет в том числе коммунальную технику и общественный транспорт. Кроме того, власти стимулируют предпринимателей переводить грузовики и туристические автобусы на природный газ, а автомобили каршеринга и такси — на электричество.
По словам Алексея Корабельникова, у города есть предварительные договоренности с операторами каршеринга о переходе на электромобили до 2030 года. Аналогичный диалог ведется с таксопарками. Для обновления их автопарков предусмотрены субсидии на приобретение автомобилей с электрическими двигателями.