На Ставрополье в 2027 году планируют открыть три полигона ТКО общей мощностью 558,5 тыс. тонн
В Ставропольском крае в следующем году намерены ввести в эксплуатацию три полигона для размещения твердых коммунальных отходов. Объекты строят в Кочубеевском, Георгиевском и Шпаковском округах, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
Наибольшую мощность будет иметь полигон в Шпаковском округе — 300 тыс. тонн отходов в год. Площадка в Кочубеевском округе рассчитана на 149 тыс. тонн, в Георгиевском — на 109,5 тыс. тонн.
По словам министра ЖКХ края Александра Рябикина, новые объекты позволят перераспределить потоки отходов, снизить нагрузку на действующие полигоны и транспортные издержки. Сейчас в регионе работают девять объектов размещения ТКО.
К 2030 году Ставрополье планирует обеспечить стопроцентную сортировку мусора.