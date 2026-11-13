Ярославца заключили под стражу по делу о нападении на продавца с ножом

Дзержинский районный суд Ярославля отправил под стражу на два месяца 48-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство продавца магазина. По версии следствия, утром в ноябре он нанес сотруднице торговой точки несколько ударов ножом. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.