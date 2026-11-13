Ярославца заключили под стражу по делу о нападении на продавца с ножом
Дзержинский районный суд Ярославля отправил под стражу на два месяца 48-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство продавца магазина. По версии следствия, утром в ноябре он нанес сотруднице торговой точки несколько ударов ножом. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По данным надзорного ведомства, нападение произошло в торговом зале сетевого магазина на почве личной неприязни. В результате потерпевшая получила тяжкий вред здоровью.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», происшествие случилось утром 11 ноября в магазине на Ленинградском проспекте. Девушку 2006 года рождения с проникающим ранением госпитализировали в реанимацию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Позднее следствие сообщило, что мужчина и потерпевшая были знакомы.
По информации прокуратуры, обвиняемый ранее был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Уголовное дело расследует региональное управление Следственного комитета.
Покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.