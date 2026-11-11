В Ярославле продавец магазина попала в реанимацию после нападения с ножом
В Ярославле задержали мужчину, который ранил ножом продавца магазина на Ленинградском проспекте. Девушку 2006 года рождения с проникающим ранением увезли в реанимацию, сообщает УМВД по Ярославской области.
Информация о происшествии поступила в полицию утром 11 ноября. По данным ведомства, подозреваемого — мужчину 1978 года рождения — сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам. Его доставили в отдел полиции Дзержинского района.
Мотивы нападения устанавливаются. Материалы проверки направят в следственное управление СКР по Ярославской области для принятия процессуального решения.