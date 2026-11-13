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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Южный Урал

Озерчанина арестовали по обвинению в финансировании экстремистской деятельности

Следственный отдел по Каслям СУ СКР по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) отправили под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.
Вступившим в законную силу решением Московского городского суда одна из коммерческих организаций признана экстремистской организацией и ликвидирована. По данным следствия, в 2021 году, после этого постановления, местный житель семь раз перевел деньги в адрес компании.
Озерчанина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По месту жительства фигуранта проведен обыск.