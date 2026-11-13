В Татарстане 13 ноября ожидаются до +4 градусов
В Татарстане 13 ноября температура воздуха ночью составит от -2 до +2 градусов, днем — от +1 до +4 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Ночью и утром местами возможны сильные осадки и туман. Днем снег и мокрый снег прогнозируют в отдельных районах. Ветер южный и юго-восточный, 6–11 м/с, ночью и утром местами с порывами до 14 м/с. На дорогах ночью и утром местами ожидаются гололедица и снежная каша.
В Казани ночью прогнозируют снег и мокрый снег, местами туман. Температура составит 0…+2 градуса. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +2…+4 градусов.