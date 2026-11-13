В Татарстане 13 ноября ожидаются до +4 градусов

Ночью и утром местами возможны сильные осадки и туман. Днем снег и мокрый снег прогнозируют в отдельных районах. Ветер южный и юго-восточный, 6–11 м/с, ночью и утром местами с порывами до 14 м/с. На дорогах ночью и утром местами ожидаются гололедица и снежная каша.