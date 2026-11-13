В Воронежской области в октябре снизились продажи противовирусных препаратов

В аптечных сетях Воронежской области в октябре по сравнению с сентябрем на 0,59% снизились продажи противовирусных препаратов. Это самая низкая динамика в регионе. При этом увеличились объемы реализации средств от простуды и гриппа (+12,57%) и антибиотиков (+35,62%). Это следует из анализа рынка от маркетплейса «Ютека».