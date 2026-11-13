В Воронежской области в октябре снизились продажи противовирусных препаратов
В аптечных сетях Воронежской области в октябре по сравнению с сентябрем на 0,59% снизились продажи противовирусных препаратов. Это самая низкая динамика в регионе. При этом увеличились объемы реализации средств от простуды и гриппа (+12,57%) и антибиотиков (+35,62%). Это следует из анализа рынка от маркетплейса «Ютека».
Заметный «плюс» показали онкологические (+27,94%) и гормональные (+21,05%) препараты, средства от бронхиальной астмы (+20,21%) и для лечения опорно-двигательного аппарата (+18,40%). Кроме того, на 12,67% выросли продажи в категории «Похудение».
В разрезе цен препараты для лечения опорно-двигательного аппарата прибавили 0,53%, противовирусные — 0,68%, средства от простуды и гриппа — 0,72%, антибиотики — 5,98%, гормональные — 7,22%. Средства для похудения подешевели на 1,82%, онкологические лекарства — на 2,37%, препараты от бронхиальной астмы — на 4,12%.
В целом по региону аптечные продажи выросли на 11,06%, средний чек увеличился на 0,98%.
Кроме того, в Воронежской области и в стране в целом в октябре наблюдались перебои с доступностью ряда препаратов, в том числе транквилизатора «Атаракс», препарата для контроля уровня глюкозы при сахарном диабете «Актрапид НМ», регулятора жирового обмена «Фенофибрат Канон», лекарства для повышения уровня железа «Мальтофер» в форме капель.
О проблемах с поставками «Атаракса» в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Безвоздушная тревога».