Петербургского скалолаза будут судить за шутку о бомбе в аэропорту Перми

По данным ведомства, инцидент произошел в марте. Молодой человек возвращался с соревнований по скалолазанию и во время досмотра в ответ на вопрос сотрудника службы безопасности о содержимом сумки пошутил, что в ней находится опасное устройство. На самом деле в багаже был только пауэрбанк.