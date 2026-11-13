Петербургского скалолаза будут судить за шутку о бомбе в аэропорту Перми
В Перми перед судом предстанет 19-летний спортсмен из Санкт-Петербурга, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об угрозе теракта в аэропорту Большое Савино. Поводом стала неудачная шутка о бомбе в багаже во время предполетного досмотра. Об этом сообщила пермская транспортная полиция.
По данным ведомства, инцидент произошел в марте. Молодой человек возвращался с соревнований по скалолазанию и во время досмотра в ответ на вопрос сотрудника службы безопасности о содержимом сумки пошутил, что в ней находится опасное устройство. На самом деле в багаже был только пауэрбанк.
Сотрудники аэропорта отреагировали на сообщение по установленному протоколу. На место прибыли оперативные службы, взрывотехники и кинологи. Опасных предметов в сумке спортсмена не обнаружили.
«В разговоре со следователем свои действия спортсмен объяснил подавленным эмоциональным состоянием и неудачей на соревнованиях»,— говорится в сообщении транспортной полиции.
Молодому человеку предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.