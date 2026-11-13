В Зеленодольске объявили конкурс на создание гимна города
В Татарстане объявили конкурс на создание официального гимна Зеленодольска. Победителя определят 10 марта, следует из постановления Исполкома Зеленодольского района.
Участвовать в конкурсе смогут граждане России старше 18 лет — индивидуально или в составе авторских коллективов. Каждый участник вправе представить одну работу.
Гимн должен состоять из трех куплетов. Первый предполагается посвятить истории Зеленодольской земли, второй — воинской славе и трудовым достижениям, третий — перспективам развития города. Один из куплетов необходимо написать на татарском языке. Произведение должно быть оригинальным и подходить для сольного или хорового исполнения в сопровождении оркестра.
Работы оценит конкурсная комиссия по четырем критериям: художественный уровень, соответствие жанру, языковая доступность и отражение истории и перспектив города. При равенстве баллов у нескольких участников преимущество получит работа, поступившая раньше.