В Зеленодольске объявили конкурс на создание гимна города

Гимн должен состоять из трех куплетов. Первый предполагается посвятить истории Зеленодольской земли, второй — воинской славе и трудовым достижениям, третий — перспективам развития города. Один из куплетов необходимо написать на татарском языке. Произведение должно быть оригинальным и подходить для сольного или хорового исполнения в сопровождении оркестра.