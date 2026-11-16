Меткомбанк отчитался о 1,9 млрд руб. чистой прибыли против убытка годом ранее
Меткомбанк (Каменск-Уральский, Свердловская область) завершил девять месяцев 2026 года с чистой прибылью в размере 1,89 млрд руб. по РСБУ, следует из отчета компании. За аналогичный период прошлого года, кредитная организация зафиксировала убыток в размере 1,04 млрд руб.
Чистый процентный доход до формирования резервов сократился почти вдвое, составив 2,14 млрд руб. При этом комиссионные поступления выросли на 31,1% и достигли 370,5 млн руб., а расходы по этой статье снизились на 4,2% до 115,08 млн руб.
Активы Меткомбанка на конец сентября 2026 года уменьшились на 1,3% по сравнению с началом года и составили 156,7 млрд руб. Средства клиентов, не являющихся банками, снизились на 1% до 66,8 млрд руб., а собственные средства кредитной организации сократились на 2,5% до 23,4 млрд руб.
По итогам отчетного периода Меткомбанк занял 47-ю позицию в рейтинге российских банков «Интерфакс-100», который подготовлен агентством «Интерфакс-ЦЭА» на основе объема активов.
Напомним, летом этого года акционеры Меткомбанка приняли решение направить на дивиденды по итогам 2025 года 300 млн руб., что в пять раз меньше показателя предыдущего периода. На одну акцию начислено 18,75 руб.