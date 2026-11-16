Меткомбанк отчитался о 1,9 млрд руб. чистой прибыли против убытка годом ранее

Активы Меткомбанка на конец сентября 2026 года уменьшились на 1,3% по сравнению с началом года и составили 156,7 млрд руб. Средства клиентов, не являющихся банками, снизились на 1% до 66,8 млрд руб., а собственные средства кредитной организации сократились на 2,5% до 23,4 млрд руб.