Меткомбанк снизил выплаты дивидендов за 2025 год в пять раз

Акционеры Меткомбанка (Каменск-Уральский, Свердловская область) на годовом собрании 10 июня решили направить на дивиденды по итогам 2025 года 300 млн руб., что в пять раз меньше показателя предыдущего периода. На одну акцию начислено 18,75 руб., пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чистая прибыль банка за отчетный год составила 1,07 млрд руб. по РСБУ, снизившись на фоне 2024 года в 2,2 раза. Выплаты дивидендов составят 28,1% от прибыли, еще 106,5 млн руб. направлено в резервный фонд. 659,2 млн руб. останутся нераспределенными. По сравнению с выплатами за 2024 год (суммарно 1,6 млрд руб.) размер дивидендов в текущем году уменьшился более чем в пять раз.

По итогам первого квартала 2026 года Меткомбанк занял 50-е место в рейтинге российских банков по объему активов, составленном «Интерфакс-ЦЭА».

Как указано на сайте банка, Меткомбанк является одним из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском. Учредителями и первыми клиентами кредитной организации стали металлургические заводы – градообразующие предприятия города. Банк имеет собственные филиалы и дополнительные офисы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Москве и Саратове.