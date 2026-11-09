«В теннисе почти нет вещей, которые я бы не пережил или не видел»

— Наверное, в идеале — сочетание того и другого. К тому же в межсезонье на том или ином этапе все могут находиться в разной форме. Скажем, в прошлом году я приезжал в Санкт-Петербург (на показательное соревнование «Трофеи Северной Пальмиры».— “Ъ”), был уже хорошо готов и встречался с голландцем Таллоном Грикспором. Получился почти настоящий соревновательный матч. Конечно, ракетки после поражения никто ломать не собирался, но зрителям, думаю, понравилось. Сейчас после Турина мне надо будет взять паузу, и в начале декабря я не смогу находиться в оптимальном состоянии. Но в физическом плане постараюсь подготовиться так, чтобы показать красивый теннис и людям было интересно смотреть. В этом плане, кстати, мне повезло с соперником. Мне кажется, что Андрей — лучшая кандидатура для проведения выставочных матчей. Вне зависимости от самочувствия он полностью отдает себя игре, всегда готов рубиться изо всех сил, хотя кому-то на трибунах во время показательных матчей всегда хочется посмеяться. В любом случае мы будем играть не для себя, постараемся прочувствовать публику и посмотрим, что из этого получится.