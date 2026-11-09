«В теннисе почти нет вещей, которые я бы не пережил или не видел»
Даниил Медведев — о себе, своих соперниках и нынешнем сезоне
В воскресенье, 15 ноября, в Турине начинается мужской итоговый турнир года Nitto ATP Finals. Пятая ракетка мира Даниил Медведев, который примет участие в этом состязании в седьмой раз, в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову оценил свое состояние перед его стартом, подвел некоторые итоги нынешнего сезона и рассказал о показательном матче с Андреем Рублевым, который будет организован при участии интернет-ресурса «Больше!» в Москве 5 декабря.
— На пяти турнирах, проходивших после Открытого чемпионата США, вы взяли два титула и трижды доходили до полуфиналов, однако на недавнем «мастерсе» в Париже проиграли свой стартовый матч. Создалось ощущение, что там вам помешала психологическая усталость. Это действительно так?
— Да. Но если говорить про моральную составляющую, то я уставшим был еще в Алматы. Просто там и после этого в Вене мне удалось добиться результата за счет уверенности. К тому же условия везде разные, и конкретно в Париже первые матчи, как правило, даются мне тяжело. Вот и сейчас я не смог сразу привыкнуть к корту, а соперник играл неплохо и победил.
— Вам предстоит уже седьмой старт на итоговом турнире, а сразу половине его участников — Флавио Коболли, Артюру Фису, Фрэнсису Тиафо и Рафаэлю Ходару — первый. Насколько сложнее приходится дебютантам ATP Finals по сравнению с теми игроками, которые уже многое там повидали?
— Примеры можно разные привести. Допустим, Стефанос Циципас (в 2019 году.— “Ъ”) в Лондоне взял титул с первой же попытки. Хотя обычно дебютантам все-таки бывает чуть тяжелее. Когда много нового, необычного, то и нервозности больше. Правда, иметь какой-то запредельный опыт тоже совсем необязательно. Я (в 2020 году.— “Ъ”) выиграл итоговый турнир, когда играл на нем второй раз, и больше мне это не удавалось, хотя опыта с каждым разом становилось все больше.
— Имеет ли значение то, что вы попали в первую четверку сеяных и в любом случае будете в разных группах с американцем Беном Шелтоном, который на днях дошел до финала в Париже?
— В Турине будет быстрый корт, так что, возможно, хорошо, что в группе я на Шелтона не попаду. Хотя сыграть с ним в Турине было бы интересно. Ведь мы встречались только один раз — два года назад на Laver Cup, а на личных турнирах не пересекались.
— Точкой отсчета вашего нынешнего подъема в результатах принято называть турнир в Ханчжоу, где вы взяли титул. Но ведь вы показывали неплохой теннис уже на US Open, где проиграли в четвертом круге поймавшему кураж Фрэнсису Тиафо. Как правильнее считать?
— Действительно, первый шажок в правильном направлении был сделан на US Open, где я смог настроить свою игру чуть лучше, чем в Монреале и Цинциннати. Но в Китае были совершенно другие условия, иные мячи. И там получилось сыграть в тот теннис, который на US Open мне показывать не удавалось.
— В августе, несмотря на то что вы проиграли три матча из четырех, было ощущение, что уверенность, а с ней и игра скоро вернутся?
— Такое ощущение всегда есть. Просто ты никогда не знаешь, когда конкретно это произойдет. Теннис — очень конкурентный вид спорта, и, если ты выходишь на корт против соперника из топ-100, по большому счету неважно, на каком месте в рейтинге он находится. Если ты не показываешь свою лучшую игру, то, скорее всего, проиграешь. А чтобы снова начать проходить далеко по турнирным сеткам, надо продолжать верить в себя и работать.
— В какой степени прогресс, которого вы добились, связан с Андреем Голубевым, который летом вошел в вашу команду в качестве тренера?
— В тот период, когда мы начали работать, мне нужно было спокойствие. Ведь именно оно дает уверенность. Андрей его определенно внес, и это было очень важно. Что касается моего тенниса, то пока у нас не было времени для внесения в него новых наработок. Если не считать каких-то мелких деталей во время турниров.
— Но почему ваш выбор пал именно на Голубева?
— Во-первых, Андрей сам хорошо играл, стоял в рейтинге довольно высоко и брал титулы АТР, причем как в «одиночке», так и в паре. То есть он хорошо понимает все аспекты тенниса. Во-вторых, мы немного знали друг друга. В детстве я смотрел матчи Андрея по телевизору, а потом, когда начинал выступать, он еще был в туре. В тот момент, когда мы начали работать, я искал человека, который мог бы меня понимать — желательно бывшего теннисиста, спокойного по характеру и способного прислушиваться ко мне.
— Тогда насколько было принципиально, чтобы этот человек говорил на родном для вас языке?
— Это был не ключевой, но достаточно важный фактор. Найти тренера, близкого тебе по менталитету, можно на любом континенте. Но в данном случае мне действительно хотелось поработать с человеком своей теннисной культуры. Это касалось даже культуры суеверий, хотя сам я не очень суеверен.
— Опытные игроки часто ищут скорее не тренеров, которые помогают работать над техникой и тактикой, а мотиваторов. Как было в вашем случае?
— Мне 30 лет, и я искал соратника, партнера. Андрей не мой наставник, а я не его босс. Но мы работаем как два человека, движущихся к одной цели. Пока это получается.
— Общаетесь ли вы с французским тренером Жилем Сервара, с которым перестали работать в прошлом году? Все-таки с этим человеком связано столько лет вашей жизни.
— Мы видимся в туре, поскольку он работает с Хубертом Хуркачем. Можем над чем-то пошутить, вспомнить какие-то истории. В общем, общаемся как люди, которые были вместе десять лет. Но ничего более.
— С титулами он вас поздравляет?
— Конечно, как все игроки и тренеры в туре. Но постоянного контакта у нас нет.
— В начале декабря в Москве вы проведете матч с Андреем Рублевым. В России вы не играли друг с другом после четвертьфинала победного для вас St. Petersburg Open 2019 года, но нынешнее мероприятие носит неофициальный характер. Подобные показательные встречи — больше шоу или спорт?
— Наверное, в идеале — сочетание того и другого. К тому же в межсезонье на том или ином этапе все могут находиться в разной форме. Скажем, в прошлом году я приезжал в Санкт-Петербург (на показательное соревнование «Трофеи Северной Пальмиры».— “Ъ”), был уже хорошо готов и встречался с голландцем Таллоном Грикспором. Получился почти настоящий соревновательный матч. Конечно, ракетки после поражения никто ломать не собирался, но зрителям, думаю, понравилось. Сейчас после Турина мне надо будет взять паузу, и в начале декабря я не смогу находиться в оптимальном состоянии. Но в физическом плане постараюсь подготовиться так, чтобы показать красивый теннис и людям было интересно смотреть. В этом плане, кстати, мне повезло с соперником. Мне кажется, что Андрей — лучшая кандидатура для проведения выставочных матчей. Вне зависимости от самочувствия он полностью отдает себя игре, всегда готов рубиться изо всех сил, хотя кому-то на трибунах во время показательных матчей всегда хочется посмеяться. В любом случае мы будем играть не для себя, постараемся прочувствовать публику и посмотрим, что из этого получится.
— В отличие от вас, Рублев по большому счету так и не нашел свою игру в нынешнем сезоне. Возможно, вы понимаете причину этого?
— Я уже говорил, что теннис — очень многогранный вид спорта и в нем каждый день может появиться новая причина, по которой ты смог или не смог выиграть матч, турнир или стать лучшим. Именно за это его любят и ненавидят. Поэтому, рассуждая об Андрее, я бы мог предположить множество вещей. Наверное, я даже знаю немного больше, чем другие. Но говорить об этом не вижу смысла. Уровень игры у него по-прежнему есть — совершенно точно. Это показывает результат, который он показал в Ханчжоу. Да, в финале мне удалось его победить. Но там мне подходили условия, я играл в свой лучший теннис, а матч все равно получился тяжелый. Поэтому уверен, что Андрей еще на многое способен и у него будет возможность это продемонстрировать.
— В Москве вы не играли с Кубка Кремля 2018 года. Жалеете ли о том, что больше не принимали участия в этом турнире, который не проводится уже пять лет, и не смогли выиграть его на пике карьеры?
— Однозначно жалею. Выиграешь ты или нет, никогда не известно. Но играть, наверное, стоило, хотя у моего отсутствия были причины: в 2019 и 2021 годах — усталость после предыдущих турниров, а в 2020 году в Москве не играли из-за коронавируса. Сейчас я, скорее всего, старался бы не пропускать Кубок Кремля. Ведь получилось же выиграть в Алматы на фоне усталости, прилетев из Шанхая. Рад, что сейчас появилась возможность сыграть в Москве. Надеюсь порадовать своих болельщиков.
— Недавно вы сказали, что быть самым возрастным игроком в первой десятке — тоже своего рода достижение. 22 июля 2019 года, когда вы впервые оказались в топ-10, там было четыре игрока старше 30 лет: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Фабио Фоньини. А сейчас только вы. Почему?
— В теннисе любому факту может быть масса объяснений. В 30 лет в нашем виде спорта по разным причинам, физического или морального характера, зачастую происходит спад. Поэтому в принципе я доволен тем, что на нынешнем этапе карьеры нахожу определенный баланс и держу уровень, хотя, например, на турнирах Большого шлема в этом сезоне мог бы играть лучше и стабильнее. Если же говорить о теннисистах, которых вы назвали, то трое из них — Новак, Роджер и Рафа — настоящие уникумы. До них многими рекордами владел Пит Сампрас, но они улучшили почти все его достижения, да еще играя друг с другом, что, наверное, еще тяжелее.
— Чувствуете ли вы себя ветераном?
— В моральном смысле — да. В остальном — нет.
— Что в данном случае имеете в виду под «моральным смыслом»?
— В теннисе почти нет вещей, которые я бы не пережил или не видел. Наверное, лишь на Олимпиаде я не боролся за медаль, то есть не был в полуфинале. Все остальное я испытал. Но это не значит, что у меня нет стремления к новым вершинам. Я продолжаю искать мотивацию для себя. Об этом, кстати, часто говорит Новак Джокович.
— Бывали дни, когда хотелось совсем бросить теннис?
— Лет в 18, когда переходил на уровень «фьючерсов» (профессиональные турниры низшей категории.— “Ъ”), порой было непросто. Но потом уже нет. Правда, иногда приходили мысли о том, чтобы взять перерыв на несколько месяцев. Но к этому я всегда относился скептически. В нашем виде спорта паузы чреваты потерей рейтинга, а подниматься из низов всегда сложно, потому что на ранних стадиях ты начинаешь попадать на сеяных соперников.
— Одни теннисисты говорят, что с возрастом приходится работать на корте больше, а другие поступают наоборот, избегая перегрузок. Как обстоит дело в вашем случае?
— Я провожу на корте намного меньше времени. Считаю, что это нормально, потому что с возрастом тело не выдерживает нагрузок, с которыми оно справлялось в молодости. Поэтому стараюсь работать точечно, над конкретными элементами. Сейчас предельные нагрузки на тренировках по ходу сезона для меня уместны не более пяти дней в году. Больше не получится ни морально, ни физически.
— К режиму как относитесь?
— На турнирах стараюсь соблюдать. А между ними пытаюсь найти разумный баланс между профессиональными обязанностями и удовольствиями. У меня есть негативные черты характера, свойственные моему поколению. Иногда могу поздно лечь спать, засидевшись за каким-нибудь сериалом. Если представить себе идеального человека в идеальном мире, то это не я. Но жизнь все-таки одна, и порой нужно позволять себе какие-то слабости.
— Вы не производите впечатления человека, у которого могут быть проблемы с лишним весом. За питанием следите?
— Склонности к полноте у меня действительно нет, поэтому считать калории мне нет необходимости. Наверное, это даже удобно. Во время турниров стараюсь поддерживать сбалансированное питание. Допустим, ем рис с курицей, рыбой. Между турнирами слежу намного меньше.
— По сравнению с июлем 2019 года в топ-10 остались только вы и Александр Зверев, который стал первым по итогам года. Почему именно ему лучше всех удалось воспользоваться шансом, который представился, когда Янник Синнер и Карлос Алькарас на несколько месяцев выбыли из-за травм?
— Вопрос в большей степени к Саше. Может, он и сам не знает на него ответ. А может, знает, но не скажет. Но я-то уж точно этого знать не могу. Видно, что он очень много работает над собой, своей игрой и понемногу добавил во всем: в физическом плане, ментальной составляющей, стабильности. Саша всегда умел показывать хороший теннис, но в этом году он здорово сыграл на турнирах Большого шлема, где дважды победил плюс по разу был в финале и полуфинале, набрав там больше всего рейтинговых очков. За счет этого и стал первым абсолютно заслуженно.
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Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 12